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تحضير المعلومات العامة عن الشركة مهم

الكشخة وساعة اليد الفاخرة قد تحرمانك من الوظيفة

2023-01-11 الساعة 7:01
الكشخة وساعة اليد الفاخرة قد تحرمانك من الوظيفة
المواطن - فريق التحرير

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كشف خالد الحربي المختص في الموارد البشرية، أنه أحيانًا يتم رفض المتقدم للوظيفة إذا كان يرتدي ملابس غالية أو مبالغًا فيها.

وأوضح الحربي خلال تصريحاته في برنامج “سيدتي” المذاع على قناة “روتانا خليجية”، أنه لا يوصى بارتداء كشخة غالية أو ساعة يد بنصف راتب الوظيفة، حيث يمكن أن يتم الرفض على أساس ذلك ويقولون “هم ليس بحاجة لهذه الوظيفة”.

التعرف على الشركة

من جانب آخر، أكد أن تحضير المعلومات العامة عن الشركة والوظيفة مهم جدًا قبل المقابلة الشخصية.

وأشار إلى أن في حالة إذا كان الشخص يقدم على وظيفة في تخصصه، فيراعى أن يكون مستعدًا للأسئلة خلال المقابلة الشخصية، فضلًا عن معرفة بعض المعلومات عن الشركة ونشاطها، ما يعطي انطباعًا جيدًا عن الشخص.

وعند السؤال بشأن إضافة الشخص إلى الشركة، أشار إلى عدم الحاجة إلى تحضير كلام احترافي بل إجابة عامة مثل “أنا مؤمن إيمان تام بقدراتي التي تحتاجها أي شركة وأكون قيمة وإضافة لكم”.

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