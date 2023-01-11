الكشخة وساعة اليد الفاخرة قد تحرمانك من الوظيفة

كشف خالد الحربي المختص في الموارد البشرية، أنه أحيانًا يتم رفض المتقدم للوظيفة إذا كان يرتدي ملابس غالية أو مبالغًا فيها.

وأوضح الحربي خلال تصريحاته في برنامج “سيدتي” المذاع على قناة “روتانا خليجية”، أنه لا يوصى بارتداء كشخة غالية أو ساعة يد بنصف راتب الوظيفة، حيث يمكن أن يتم الرفض على أساس ذلك ويقولون “هم ليس بحاجة لهذه الوظيفة”.

التعرف على الشركة

من جانب آخر، أكد أن تحضير المعلومات العامة عن الشركة والوظيفة مهم جدًا قبل المقابلة الشخصية.

خالد الحربي – مختص في الموارد البشرية : تحضير المعلومات العامة عن الشركة والوظيفة مهم جدا قبل المقابلة الشخصية @alharbi_hr#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/D2tk3vuukc — برنامج سيدتي (@sayyidaty) January 11, 2023

وأشار إلى أن في حالة إذا كان الشخص يقدم على وظيفة في تخصصه، فيراعى أن يكون مستعدًا للأسئلة خلال المقابلة الشخصية، فضلًا عن معرفة بعض المعلومات عن الشركة ونشاطها، ما يعطي انطباعًا جيدًا عن الشخص.

وعند السؤال بشأن إضافة الشخص إلى الشركة، أشار إلى عدم الحاجة إلى تحضير كلام احترافي بل إجابة عامة مثل “أنا مؤمن إيمان تام بقدراتي التي تحتاجها أي شركة وأكون قيمة وإضافة لكم”.