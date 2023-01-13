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الكشف عن حكام الكلاسيكو بالسوبر الإسباني

2023-01-13 الساعة 2:23
الكشف عن حكام الكلاسيكو بالسوبر الإسباني
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عن هوية طاقم تحكيم الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة ضمن منافسات كأس السوبر الإسباني.

تأهل ريال مدريد وبرشلونة

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد قد نجح في التأهل إلى نهائي كأس السوبر الإسباني بالرياض، بعد فوزه على فالنسيا بركلات الترجيح، وتجاوز برشلونة عقبة ريال بيتيس بركلات الترجيح أيضًا.

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لاعبو الريال – المصدر @gsaksa

حكام الكلاسيكو المرتقب

ويحتضن ملعب الملك فهد الدولي في الرياض نهائي كأس السوبر الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة، يوم الأحد المقبل عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودي.

ومن المقرر أن يتولى ريكاردو دي بورجوس بينجوتشيا، إدارة الكلاسيكو، ويساعده روبرتو دياز بيريز، وجون نونيز فيرنانديز، والحكم الرابع أليخاندرو مونييز رويز.

وأوضح الاتحاد الإسباني لكرة القدم، أن خوسيه لويس جونزاليس، سيكون حكمًا لتقنية الفيديو في الكلاسيكو، ويساعده سانتياجو خايمي وخوان لويس بوليدو.

حكام نهائي كأس السوبر الإسباني
طاقم تحكيم النهائي – المصدر @rfef

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد للتحقيق الفوز، وحصد لقب كأس السوبر الإسباني للمرة الـ13 في تاريخه، فيما يسعى برشلونة للفوز بالبطولة للمرة الأولى بنظامها الجديد.

Barcelona
لاعبو برشلونة – المصدر @gsaksa

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