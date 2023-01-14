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الكشف عن حكام لقاء الفيصلي والأهلي

2023-01-14 الساعة 3:01
الكشف عن حكام لقاء الفيصلي والأهلي
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباراة اليوم بين الفيصلي والأهلي ضمن منافسات دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

مباراة الفيصلي والأهلي

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي نظيره الأهلي على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة بدوري يلو.

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ومن المقرر أن يدير تركي هشلان مباراة الفيصلي والأهلي، ويساعده أحمد ودعاني وحسين البراهيم، الحكم الرابع حسن الحبيب، ومحمد الدقاش حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده حمد بن حركان.

الفيصلي والأهلي
حكام مباراة اليوم – المصدر @saudiFF

الفريقان يسعيان للفوز

ويدخل الفيصلي والأهلي مباراة اليوم بهدف الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز، حيث يسعى عنابي سدير لزيادة الفارق مع منافسيه وتعزيز تواجده في صدارة جدول ترتيب دوري يلو هذا الموسم.

الفيصلي
لاعبو الفيصلي – المصدر @AlFaisaly

على الجانب الآخر، يسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخطف الثلاث نقاط ومصالحة جماهيره الغاضبة من تراجع النتائج خلال الفترة الماضية، أملًا في التقدم بالترتيب.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي صدارة جدول ترتيب دوري يلو برصيد 33 نقطة، فيما يقع النادي الأهلي في المركز السادس برصيد 25 نقطة، ويملك مواجهة أخرى مؤجلة.

الأهلي
لاعبو الأهلي – المصدر @ALAHLI_FC

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