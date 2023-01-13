الكشف عن سبب تعطل حركة الطيران الأمريكي

قالت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، إن سبب الخلل الذي وقع في نظام البيانات، وأدى لوقف رحلات جوية داخلية لعدة ساعات في أمريكا الأربعاء الماضي، كان نتيجة لخطأ بشري.

وأضافت الإدارة أن سبب الخلل تفصيلًا هو حدوث تلف في أحد الملفات.

وتابعت: اتضح أن ملف قاعدة البيانات تضرر من قبل موظف لم يتبع التعليمات اللازمة، مؤكدة في الوقت نفسه، على أن النظام بات يعمل بشكل طبيعي حاليًا.

واقعة الخلل في نظام الطيران

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، الأربعاء الماضي، عن وجود خلل في نظام التنبيه، المسؤول عن إرسال معلومات في الوقت الفعلي إلى الطيارين حول مخاطر الطيران والقيود.

وعلى ذلك، كانت إدارة الطيران الأمريكية قد قررت تأجيل إقلاع جميع الرحلات الداخلية لنحو 90 دقيقة إلى أن تم إصلاح العطل.

خسائر العطل

وتسبب توقف آلاف الرحلات وتأثيرها بشكل مباشر على آلاف الركاب في خسائر كبيرة تُقدر بملايين الدولارات، بحسب ما أوضحت شبكة ABC الأمريكية نقلًا عن أحد مصادرها من إدارة البيت الأبيض.

تدخل روسيا للمساعدة

ومن جهة أخرى، أعلنت الوكالة الفدرالية للنقل الجوي الروسية التي يُطلق عليها اسم روس أفياتسيا، أن روسيا قدمت المساعدة للطائرات الأجنبية التي طارت من الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا إلى الولايات المتحدة وكندا وكانت في الهواء أثناء العطل.