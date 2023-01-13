الكشف والعلاج مجانًا في مصر حتى تنتهي الأزمة الاقتصادية

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قال الدكتور فكري ثروت، طبيب عظام: إنه قرر الكشف مجانًا بدون أي تكلفة في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، معقبًا: معاكي يا مصر للنهاية ونرد الجميل ليكي.
وقرر ثروت، في مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم، الذي يذاع عبر قناة الحياة، أن يتكفل بعلاج المرضى من حسابه الخاص، معقبًا: اتفقت مع 2 صيادلة يصرفوا أي علاج وأنا هحاسبه.
وأفاد طبيب العظام، أن الكشف والعلاج مجاني طوال الأسبوع، مؤكدًا أن التضامن والتكافل في الوقت الحالي مطلوب من الجميع.
وناشد طبيب العظام كافة فئات الشعب المصري، التعامل بضمير مع الغير في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.