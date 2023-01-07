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لتدعيم صفوفه بالميركاتو الشتوي

الكولومبي أندريس روا ينضم للباطن

2023-01-07 الساعة 2:56
الكولومبي أندريس روا ينضم للباطن
المواطن - فريق التحرير

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كشف نادي الباطن، قبل قليل، عن تعاقده رسميًا مع النجم الكولومبي أندريس روا لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

أندريس روا بطناوي

ونشر حساب نادي الباطن الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة للترحيب بلاعبه الجديد أندريس روا صاحب الـ29 عامًا، وأعلن إنهاء إجراءات التوقيع معه، قادمًا من صفوف فريق أرجنتينوس جونيور الأرجنتيني.

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أندريس روا
أندريس – المصدر @albatinclub

وجاء الإعلان عن التعاقد مع أندريس روا، بعد وقت قليل من كشف نادي الباطن عن ضم المهاجم الأرجنتيني رينزو لوبيز، قادمًا من صفوف فريق سينترال كوردوبا الأرجنتيني.

ويتوقع أن تعمل إدارة نادي الباطن على تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية خلال الأيام المقبلة، أملًا في تحسين النتائج، والهروب من شبح الهبوط الذي يُلاحق السماوي هذا الموسم.

رينزو لوبيز
لوبيز – المصدر @albatinclub

الباطن يُلاقي الفيحاء

على الجانب الآخر، يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء ضد الباطن على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، عند الساعة 3:30 مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفيحاء المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 11 نقطة، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن الترتيب برصيد نقطة واحدة.

الباطن
لاعبو الباطن – المصدر spl

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