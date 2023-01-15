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الكويت تحتضن خليجي 26

2023-01-15 الساعة 5:40
الكويت تحتضن خليجي 26
المواطن - فريق التحرير

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أعلن اتحاد الخليج العربي لكرة القدم، اليوم الأحد، عن إقامة منافسات بطولة كأس الخليج “خليجي 26” في الكويت رسميًا.

خليجي 26 في الكويت

وأشار رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، عبدالله الشاهين في مؤتمر صحافي، اليوم الأحد، في البصرة، إلى أن بطولة خليجي 26 ستُقام في ديسمبر 2024 في الكويت.

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وجاء الإعلان الرسمي بعد اعتماد الاتحاد الخليجي لكرة القدم موعد ومكان النسخة المقبلة في المؤتمر العام العادي لرؤساء الاتحادات المشاركة في خليجي 25 اليوم.

الكويت تستضيف خليجي 26
جانب من المؤتمر – المصدر @KuwaitFA

وأوضح الشاهين، أن اتحاد كرة القدم سيجتمع الأسبوع المقبل، لبحث ترتيبات وتحضيرات استضافة خليجي 26 من البطولة مبكرًا.

وثمن الشاهين دعم الحكومة لاستضافة مثل هذه المناسبات الرياضية، مشيرًا أن ترشيح الكويت كبديل لاستضافة خليجي 25، وكذلك استضافة النسخة الـ26، جاء بكتاب ضمان حكومي وفقًا لمتطلبات استضافة كأس الخليج.

كأس الخليج
كأس البطولة – المصدر @AGCFF

نصف نهائي كأس الخليج

على الجانب الآخر، تُقام منافسات الدور نصف النهائي من خليجي 25، يوم غد الاثنين، حيث يلعب منتخب العراق الأول لكرة القدم ضد نظيره القطري، فيما تُلاقي البحرين منتخب عمان.

خليجي 25
شعار البطولة – المصدر saff

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