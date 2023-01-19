اللحوم المزيفة حيلة فشلت في إنقاذ العالم

كشفت شركة متخصصة لأول مرة عن شريحة لحم نباتية مطبوعة ثلاثية الأبعاد في يونيو 2020، قائلة إنها ستطرحها في المطاعم الأوروبية هذا العام وفي محلات السوبر ماركت في عام 2022، ولكن يبدو أن هذه الأفكار باءت بالفشل.

صناعة اللحوم

وأرادت شركة Beyond Meat and Impossible Foods، التي تبلغ قيمتها تريليون دولار أمريكي، قلب صناعة اللحوم في العالم، لكن اللحوم المصنوعة من النباتات أصبحت فكرة فاشلة، وفقًا لتقرير نشرته بلومبرج.

وقالت بلومبرج، في تقريرها، إنه منذ تأسيس شركة اللحوم لتصنيع اللحوم الاصطناعية في عام 2009 بفكرة خيالية في ذلك الوقت وهي صنع اللحوم بدون حيوانات لم يتم تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

فشل الشركة

وكان إيثان براون رئيس شركة Beyond Meat and Impossible Foods يقدم فكرة جديدة في ظل معاناة العالم من مشكلة لحوم حقيقية تنبعث منها غازات الاحتباس الحراري، ودعا إيثان أصحاب رؤوس الأموال لبذل تأثير أكبر في الاستثمار باللحوم المزيفة أكثر من الطاقة الشمسية.

وعلى مدار العام الماضي، قامت الشركة بتسريح أكثر من 20 ٪ من قوتها العاملة، وفقدت أكثر من نصف قيمتها، وأوقفت مشاريعها بما في ذلك النقانق النباتية واللحوم المزروعة بالخلايا.

قوائم المطاعم

ولم تضع أكبر سلاسل الوجبات السريعة تلك الوجبات النباتية للحوم المزيفة ضمن قائمتها في مطاعمها المنتشرة حول العالم، ومن ضمن تلك الشركات KFC و Pizza Hu .

وتُصنع اللحوم المزيفة أو اللحوم الصناعية من مقادير ومكسبات طعام توحي لمتناول هذه الأطعمة بأنها لحوم حقيقية، غير أنها لا تمت لها بصلة، ومن أكثر المناصرين لهذه الفكرة الأشخاص النباتيون.

الأشخاص النباتيون

ويُعرف عن دعاة التوقف عن تناول أكل لحوم الحيوانات، وتناول المنتجات المصنوعة من النباتات عوضًا عنها، أنهم يحثون على نوع من المسؤولية الاجتماعية تجاه المخلوقات الأخرى التى تشاركنا الحياة على كوكب الأرض من ناحية، وحفاظًا على صحة الإنسان التى تتضرر من تناول هذه اللحوم من ناحية أخرى.