اللقاحات تحمي من الإصابة بالحزام الناري 90%

كشفت استشارية الجلدية د. نجلاء الدوسري، مخاطر مرض الحزام النار، كما أوضحت سبل الوقاية منه.

ضرر العين

وأشارت الدوسري، خلال لقاء لها مع برنامج الراصد، اليوم الاثنين، إلى أن المرض يتسبب في ضرر الجلد الذي يغطي منطقة الجبهة والعين، وقد يؤدي إلى التهاب العين وأغشية العين نفسها، وقد يؤثر أيضًا على الشبكية.

ولفتت الدوسري إلى أن 90% من مصابي الحزام الناري منهم لا يأتيهم الحزام الناري بعد تلقي اللقاح، وتخف نسبة الألم من 70% إلى 80%.