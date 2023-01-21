الليلة.. انطلاق مهرجان جوائز صناع الترفيه AWARDS JOY الأضخم من نوعه

ينطلق الليلة السبت 21 يناير فعاليات الحدث الترفيهي JOY AWARDS أضخم حفل تكريم من نوعه في الشرق الأوسط والعالم العربي، تحت رعاية المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه وضمن فعاليات موسم الرياض، ويحتفي حفل جوائز صناع الترفيه في نسخته الثالثة لعام 2023 بالنجوم في مجالات الفن والسينما والدراما والرياضة والموسيقى والمؤثرين العرب.

توزيع جوائز وتكريم

ويبث حفل جوائز صناع الترفيه الذي تشارك في تنظيمه مجموعة MBC عبر الهواء مباشرة من خلال عدة قنوات: MBC 1 ، وMBC مصر، وMBC العراق، وMBC5، إضافة إلى منصة شاهد للفيديو حسب الطلب بدون اشتراك وباقة VIP من شاهد بما في ذلك أحداث وصول النجوم إلى الحفل بدءًا من مرورهم على السجادة الخزامية ووصولاً إلى لحظة توزيع الجوائز والتكريمات، كما يضم الحفل عروض فنية وترفيهية فريدة وعروض موسيقية على المسرح.

مشاركة كوكبة من النجوم

ويشارك في AWARDS JOY التي تعد من أكبر الفعاليات التكريمية كوكبة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة والموسيقى والمتميزين في شتى المجالات، إلى جانب أبرز صناع الترفيه والمحتوى الإعلامي والمؤثرين الاجتماعيين وأهل الصحافة والإعلام والشخصيات العامة وغيرهم.

ويتميز حفل جوائز صناع الترفيه بأن الجمهور هو من يختار الفائزين في مختلف الاختصاصات الأساسية والفئات المتفرعة عنها، وذلك من خلال التصويت عبر تطبيق AWARDS JOY الذي يتيح للمشارك في عملية التصويت منح صوته لمرشح واحد عن كل فئة من الفئات المصنفة لنيل الجوائز، وذلك ضمن خمس اختصاصات أساسية هي السينما والموسيقى والمؤثرين والرياضة والمسلسلات الدرامية.