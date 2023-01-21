Icon

فرقة Imagine Dragons تشعل أجواء موسم الرياض غدًا Icon رونالدو يزين تشكيل النصر المتوقع لمواجهة الاتفاق Icon مارسيلو قد يزامل رونالدو في النصر Icon اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمحتجين في فرنسا Icon الأمن العام يطيح بلصوص المركبات والمواشي ومروجي المخدرات Icon القبض على شاب سعودي بعد سرقة حافلة مدرسية في أمريكا  Icon طرح مزاد اللوحات الإلكتروني لمدة يومين Icon الشاعر معدي الكذوب في ذمة الله Icon محمد الدعيع يهاجم صالح الصقري: لا يحق لك الحكم علي ! Icon التعادل السلبي عنوان مباراة ليفربول ضد تشيلسي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الترفيه
السعودية اليوم
حصاد اليوم
بحضور نجوم العالم العربي من مرشحين ومكرمين وضيوف ونجوم عالميين

الليلة.. انطلاق مهرجان جوائز صناع الترفيه AWARDS JOY الأضخم من نوعه

2023-01-21 الساعة 5:22
الليلة.. انطلاق مهرجان جوائز صناع الترفيه AWARDS JOY الأضخم من نوعه
المواطن - فريق التحرير

ينطلق الليلة السبت 21 يناير فعاليات الحدث الترفيهي JOY AWARDS أضخم حفل تكريم من نوعه في الشرق الأوسط والعالم العربي، تحت رعاية  المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه وضمن فعاليات موسم الرياض، ويحتفي حفل جوائز صناع الترفيه في نسخته الثالثة لعام 2023 بالنجوم في مجالات الفن والسينما والدراما والرياضة والموسيقى والمؤثرين العرب.

توزيع جوائز وتكريم

ويبث حفل جوائز صناع الترفيه الذي تشارك في تنظيمه مجموعة MBC عبر الهواء مباشرة من خلال عدة قنوات: MBC 1 ، وMBC مصر، وMBC العراق، وMBC5، إضافة إلى منصة شاهد للفيديو حسب الطلب بدون اشتراك وباقة VIP من شاهد بما في ذلك أحداث وصول النجوم إلى الحفل بدءًا من مرورهم على السجادة الخزامية ووصولاً إلى لحظة توزيع الجوائز والتكريمات، كما يضم الحفل عروض فنية وترفيهية فريدة وعروض موسيقية على المسرح.

قد يهمّك أيضاً
Img

مخالفة لقائد مركبة على الطريق ومرور الرياض يتدخل

Img

سالم الدوسري يحصل على قميص كيليان مبابي

مشاركة كوكبة من النجوم

ويشارك في AWARDS JOY التي تعد من أكبر الفعاليات التكريمية كوكبة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة والموسيقى والمتميزين في شتى المجالات، إلى جانب أبرز صناع الترفيه والمحتوى الإعلامي والمؤثرين الاجتماعيين وأهل الصحافة والإعلام والشخصيات العامة وغيرهم.

 

ويتميز حفل جوائز صناع الترفيه بأن الجمهور هو من يختار الفائزين في مختلف الاختصاصات الأساسية والفئات المتفرعة عنها، وذلك من خلال التصويت عبر تطبيق AWARDS JOY الذي يتيح للمشارك في عملية التصويت منح صوته لمرشح واحد عن كل فئة من الفئات المصنفة لنيل الجوائز، وذلك ضمن خمس اختصاصات أساسية هي السينما والموسيقى والمؤثرين والرياضة والمسلسلات الدرامية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

واشنطن تطالب إيران بالإفراج غير المشروط عن...
العالم

واشنطن تطالب إيران بالإفراج غير المشروط عن...

العالم
إغلاق عقبة المحمدية بمحافظة الطائف مؤقتًا
السعودية اليوم

إغلاق عقبة المحمدية بمحافظة الطائف مؤقتًا

السعودية اليوم
وظائف بشركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات “ساتورب”
السعودية اليوم

وظائف بشركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات “ساتورب”

السعودية اليوم
أمانة الحدود الشمالية تطرح 5 فرص استثمارية...
السعودية اليوم

أمانة الحدود الشمالية تطرح 5 فرص استثمارية...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في فروع الخطوط القطرية بالدمام
وظائف

وظائف شاغرة في فروع الخطوط القطرية بالدمام

وظائف
جازان الأعلى حرارة بـ 30 مئوية وطريف...
السعودية اليوم

جازان الأعلى حرارة بـ 30 مئوية وطريف...

السعودية اليوم
الهلال يتفوق على ضمك بهدف بالشوط الأول
الرياضة

الهلال يتفوق على ضمك بهدف بالشوط الأول

الرياضة
توقعات باستمرار هطول الأمطار على المملكة حتى...
السعودية اليوم

توقعات باستمرار هطول الأمطار على المملكة حتى...

السعودية اليوم