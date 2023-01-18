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بسبب رعوية المكان وصحراويته

المأكولات الشتوية تتسيد مائدة المخيمات والنزهات بالحدود الشمالية

2023-01-18 الساعة 5:27
المأكولات الشتوية تتسيد مائدة المخيمات والنزهات بالحدود الشمالية
المواطن - واس

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تتسيد المأكولات الشعبية بمختلف أصنافها مائدة المخيمات والنزهات الشتوية بمنطقة الحدود الشمالية، والتي تتميز بمذاق خاص منها: المرقوق، والخميعة، والتشريب، والمليحية، والفتيتة، والمحموسة، لاسيما في الأجواء الربيعية التي تشهدها المنطقة.

المائدة الشتوية

وارتبطت المائدة الشتوية بطبيعة الحياة في المنطقة الشمالية، التي تعد رعوية صحراوية تعتمد على تربية الأغنام، والإبل والماعز، فبرز من مكوناتها : الزبد، اللبن، خبز التنور، وخبز الصاج، والسمن البري.

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وتقول المواطنة أم عبدالله أن وجبة المليحية تتكون من الأرز، ومريس الأقط (البقل) واللحم المخلوط مع السمن البري، أما الخميعة فتتكون من خبز البر والتمر والسمن، حيث يقطع الخبز ويخلط معه التمر ثم يعجن بالسمن البري والحليب.

وأضافت أن وجبة الفتيتة تعمل من الخبز والسمن البري، ويُقطّع الخبز ويُفتّ في إناء منفصل مع السمن البري، بينما وجبة المحموسة تتكون من قطع لحم صغيرة، ومتوسطة تقلى مع البصل وقطع من الشحم وبعض الخضروات أحيانًا، وتقدم مع الخبز.

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