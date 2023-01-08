المتبرع للمتسولين قد يواجه عقوبة

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أوضح المحامي رياض العنقري، أن المتبرع للمتسولين قد يواجه المسألة القانونية في حال ذهبت الأموال إلى جهات مشبوهة.
فيديو | المحامي رياض العنقري محذرا:قد يهمّك أيضاً
المتبرع للمتسولين معرض للمسألة في حال ذهبت الأموال إلى جهات مشبوهة#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/YbE4OFndps
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 8, 2023
ولفت المحامي، خلال مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية، اليوم الاثنين، إلى أنه من المفترض في تلك الحالة التحقيق مع المتبرع للتأكّد من حسن نية المتبرع؛ لذلك يجب أن يقوم المتبرع بالتحري قبل التبرع.
وحذر العنقري من التعاطف مع المتسولين، مؤكدًا أن ظاهرة التسول يتم استخدامها ضد الوطن، وشدد على أهمية اللجوء إلى المنصات القانونية للتبرع، لأنها آمنة، ويكون المتبرع خلالها بعيدًا عن المساءلة.