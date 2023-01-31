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واقعة دفعت تركيا لتعليق انضمام السويد للأطلسي

المجر تتّهم السويد بالغباء لحرقها المصحف

2023-01-31 الساعة 11:06
المجر تتّهم السويد بالغباء لحرقها المصحف
المواطن - فريق التحرير

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وجهت المجر، اليوم الثلاثاء، اتهامًا للسويد بـالغباء على خلفية إقدام متطرّف على حرق مصحف في ستوكهولم في واقعة دفعت تركيا إلى تعليق مفاوضات انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي.

التفاصيل

من المعروف أن تركيا والمجر هما البلدان الوحيدان اللذان لم يصادقا بعد على انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي.

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وكانت الشرطة السويدية قد سمحت بتنظيم تحرّك احتجاجي عمد خلاله ناشط يميني متطرّف إلى إحراق مصحف قرب السفارة التركية في ستوكهولم في وقت سابق من الشهر الحالي، أثار غضبًا عارمًا في أنقرة.

وأفاد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو في بودابست، قائلاً إن إحراق كتاب مقدّس لديانة أخرى عمل غير مقبول.

وأضاف أن التحجّج بأن الفعل تكفله حرية التعبير أمر ينطوي على غباء، في إشارة إلى بيان أصدره رئيس الوزراء السويدي إثر الواقعة.

واسترسل سيارتو: إذا كان بلد ما يريد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي ويسعى إلى نيل دعم تركيا، ربما عليه أن ينتهج سلوكًا أكثر حذرًا.

ويتطلّب الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي مصادقة كل دوله الأعضاء، وعددها 30.

وترفض أنقرة المصادقة على انضمام البلدين إلى حلف شمال الأطلسي، مشيرة خصوصًا إلى رفض السويد تسليمها عشرات الأشخاص الذين تشتبه بارتباطهم بفصائل مسلّحة كردية وبمحاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا في العام 2016.

 

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