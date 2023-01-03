المحاضرات عبر منصة بلاك بورد في جامعة الشمالية غدًا

أعلن رئيس جامعة الحدود الشمالية، د. محمد يحيى الشهري، تحويل المحاضرات الدراسية للطلاب عن بعد عبر منصة بلاك بورد غدًا الأربعاء؛ حرصًا على سلامة الطلاب.

عبر منصة بلاك بورد

وقال الشهري في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة طلبة الجامعة؛ فقد تقرر تحويل المحاضرات الدراسية للطلاب والطالبات عن بُعد عبر منصة (بلاك بورد) ليوم غدٍ الأربعاء 4/ 1/ 2023م في جميع مقرات الجامعة وفروعها.

جامعة الجوف

في وقت سابق، أعلنت إدارة جامعة الجوف، تحويل الدراسة غدًا الأربعاء، إلى نظام التعليم عن بعد من خلال نظام البلاك بورد.

وقالت الإدارة في تغريدة على الحساب الرسمي بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات؛ فقد تقرر تحويل الدراسة ليوم غد الأربعاء 11/ 6/ 1444هـ عن بعد من خلال (نظام البلاك بورد) في كافة مقرات وفروع الجامعة.