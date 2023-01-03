المحاضرات عبر منصة بلاك بورد في جامعة الشمالية غدًا

تعليم الرياض: الدراسة عن بعد غدًا تعليم حفر الباطن: استمرار الدراسة عن بُعد غدًا وظائف شاغرة بفروع شركة BAE SYSTEMS الدراسة عن بُعد عبر البلاك بورد بجامعة طيبة غدًا السيول ترسم لوحات جمالية بحديقة جبل أحد ومرتفعات الجماوات استمرار الدراسة عن بُعد غدًا في القريات والقويعية هوية اللاعب الذي يُقدم كريستيانو رونالدو للجماهير مارسيلو غروهي باق في الاتحاد حتى 2024 نانسي بيلوسي تسلم مطرقة مجلس النواب الأمريكي للجمهوريين تعليق الدراسة الحضورية غدًا بجامعتي حائل وأم القرى
أعلن رئيس جامعة الحدود الشمالية، د. محمد يحيى الشهري، تحويل المحاضرات الدراسية للطلاب عن بعد عبر منصة بلاك بورد غدًا الأربعاء؛ حرصًا على سلامة الطلاب.
وقال الشهري في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة طلبة الجامعة؛ فقد تقرر تحويل المحاضرات الدراسية للطلاب والطالبات عن بُعد عبر منصة (بلاك بورد) ليوم غدٍ الأربعاء 4/ 1/ 2023م في جميع مقرات الجامعة وفروعها.
في وقت سابق، أعلنت إدارة جامعة الجوف، تحويل الدراسة غدًا الأربعاء، إلى نظام التعليم عن بعد من خلال نظام البلاك بورد.
وقالت الإدارة في تغريدة على الحساب الرسمي بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات؛ فقد تقرر تحويل الدراسة ليوم غد الأربعاء 11/ 6/ 1444هـ عن بعد من خلال (نظام البلاك بورد) في كافة مقرات وفروع الجامعة.