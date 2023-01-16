المدة المتبقية لتطبيق الرصد الآلي لمخالفات حافلات النقل المتخصص والتعليمي

أكدت الهيئة العامة للنقل، اليوم الاثنين، أنه لم يتبقَّ سوى 15 يوماً على إطلاق مشروع خدمات الرصد الآلي لمخالفات النقل المتخصص والنقل التعليمي.

موعد بدء الرصد الآلي

وقالت الهيئة، في بيان لها اليوم عبر “تويتر”، إن الرصد الآلي سيبدأ اعتبارًا من مطلع فبراير المقبل، لعدد من المخالفات وهي تشغيل حافلة دون الحصول على بطاقة تشغيل، وتشغيل حافلة ببطاقة تشغيل منتهية، واستعمال الحافلة في النشاط لمدة تزيد على العمر التشغيلي المعتمد.

نظامية وجودة الحافلات

وأوضحت الهيئة العامة للنقل، أن الرصد سيسهم في التحقق من نظامية وجودة الحافلات والحفاظ على السلامة العامة وتعزيزها، وخفض الانبعاثات الكربونية الناتجة من الحافلات، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الفنية للحافلات، وتحقيق الجودة والامتثال لحافلات النقل المتخصص والنقل التعليمي.