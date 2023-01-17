المدني يحذر: أمطار غزيرة على الزلفي والغاط والمجمعة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرًا من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة الرياض، تشمل الزلفي والغاط والمجمعة.
وأوضح المركز أن التحذير حتى الساعة 10 من صباح اليوم الثلاثاء.
ودعا الدفاع المدني للابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود؛ حرصًا على سلامة الجميع.
من جانب آخر، توقع محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عادل القازنلي، استمرار هطول الأمطار على الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل حتى الخميس المقبل.
وتابع القازنلي، في مداخلة مع قناة الإخبارية، أن تلك المناطق تشهد حالة عدم استقرار جوي بهطول أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة.
وأضاف محلل الطقس، أن انخفاض درجات الحرارة يشمل الأجزاء الساحلية من المملكة.
وتوقع القازنلي تساقط الثلوج على جبل اللوز تمتد إلى مرتفعات حائل، فضلًا عن تأثر أجواء المملكة بكتلة هوائية باردة.