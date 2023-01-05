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بناء على تقارير الأرصاد

المدني يحذر أهالي الرياض والشرقية: عواصف وأمطار للغد

2023-01-05 الساعة 3:14
المدني يحذر أهالي الرياض والشرقية: عواصف وأمطار للغد
المواطن - فريق التحرير

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أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، تحذيرًا لأهالي منطقتي الرياض والشرقية، من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة حتى الساعة 8 صباح غد الجمعة، وذلك بناء على ما وُرِد من المركز الوطني للأرصاد.

تفاصيل الحالة

وقالت المديرية في إنفوجراف صادر عنها اليوم، إنها تتوقع عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة الرياض تشمل (الحريق، الخرج، الدرعية، الدلم، الرين، العاصمة الرياض، المزاحمية، حريملاء، حوطة بني تميم، رماح، ضرما).

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كما أضافت أنه من المتوقع عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على المنطقة الشرقية تشمل (الجبيل، الخبر، الدمام، الظهران، القطيف، النعيرية، رأس تنورة، الأحساء، العديد، بقيق، وخريص).

وأهابت المديرية العامة بالجميع، إلى الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود، وذلك للسلامة أثناء هطول الأمطار.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق مكة المكرمة ( تشمل الأجزاء الساحلية الجنوبية منها ) ومنطقة الباحة تمتد إلى أجزاء من مناطق الشرقية والرياض، في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على القصيم، حائل تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

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