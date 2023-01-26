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لحملة الثانوية العامة

المراعي تعلن بدء التسجيل والقبول في برامج الدبلوم المبتدئة بالتوظيف

2023-01-26 الساعة 1:31
المراعي تعلن بدء التسجيل والقبول في برامج الدبلوم المبتدئة بالتوظيف
المواطن - فريق التحرير

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أعلن معهد الصناعات الغذائية فتح باب التسجيل والقبول في برامج الدبلوم المبتدئة بالتوظيف لحملة (الثانوية العامة) أو ما يعادلها، للعمل في (شركة المراعي)، براتب يصل (7,300 ريال)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

التخصصات المتاحة:

1- تقنية الإنتاج الغذائي.
2- تقنيات المزارع.
3- صيانة معدات الإنتاج.

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المميزات:

1- راتب من (5,300 ريال إلى 7,300 ريال).
2- مكافأة شهرية أثناء التدريب (3,000 ريال).
3- شهادة دبلوم مُعتمدة.
4- التسجيل المبكر في التأمينات الاجتماعية.
5- يشرف على التدريب نخبة من الخبراء.
6- توفير سكن ومواصلات للمتدربين.
7- التأمين الطبي.

الشروط:

1- حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بنسبة % 75 فأعلى (مسار علمي).
2- حاصل على درجة اختبار القدرات العامة (قياس) بنسبة % 60 فأعلى.
3- أن لا يكون المتقدم مسجلاً في التأمينات الاجتماعية.
4- ألا يكون قد مضى على تخرجه من الثانوية العامة خمس سنوات.
5- لم يسبق دعمه من صندوق الموارد البشرية.
6- اجتياز الفحص الطبي.

الراتب بعد التخرج:

– من 5,300 ريال إلى 7,300 ريال.

التفاصيل:
اضغط هنا

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الخميس بتاريخ 1444/07/04هـ الموافق 2023/01/26م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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