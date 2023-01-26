المراعي تعلن بدء التسجيل والقبول في برامج الدبلوم المبتدئة بالتوظيف

استدعاء 4696 مكنسة كهربائية لاسلكية بسبب خلل فني شركات هواتف صينية تعود للسوق الروسية الجوازات تصدر 17156 قرارًا إداريًا بحق مخالفين زاهي حواس يكشف تفاصيل الكنز الأثري بمنطقة سقارة كريستيانو رونالدو يسعى لترك بصمة أمام الاتحاد مدني المدينة المنورة يخمد حريقًا في مستودع أمير الكويت يقبل استقالة رئيس الوزراء وحكومته الطرق الدائرية والنقل بمكة قفزة تنموية لجودة التنقل الحضري التشكيل المتوقع لـ الهلال ضد الفيحاء الصحة الفلسطينية تعلن سقوط 9 قتلى في جنين
أعلن معهد الصناعات الغذائية فتح باب التسجيل والقبول في برامج الدبلوم المبتدئة بالتوظيف لحملة (الثانوية العامة) أو ما يعادلها، للعمل في (شركة المراعي)، براتب يصل (7,300 ريال)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
1- تقنية الإنتاج الغذائي.
2- تقنيات المزارع.
3- صيانة معدات الإنتاج.
1- راتب من (5,300 ريال إلى 7,300 ريال).
2- مكافأة شهرية أثناء التدريب (3,000 ريال).
3- شهادة دبلوم مُعتمدة.
4- التسجيل المبكر في التأمينات الاجتماعية.
5- يشرف على التدريب نخبة من الخبراء.
6- توفير سكن ومواصلات للمتدربين.
7- التأمين الطبي.
1- حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بنسبة % 75 فأعلى (مسار علمي).
2- حاصل على درجة اختبار القدرات العامة (قياس) بنسبة % 60 فأعلى.
3- أن لا يكون المتقدم مسجلاً في التأمينات الاجتماعية.
4- ألا يكون قد مضى على تخرجه من الثانوية العامة خمس سنوات.
5- لم يسبق دعمه من صندوق الموارد البشرية.
6- اجتياز الفحص الطبي.
– من 5,300 ريال إلى 7,300 ريال.
التفاصيل:
اضغط هنا
– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الخميس بتاريخ 1444/07/04هـ الموافق 2023/01/26م.
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا