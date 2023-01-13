المرور: الوقوف الخاطئ مخالف للأنظمة

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أكدت الإدارة العامة للمرور، اليوم الجمعة، أن الوقوف الخاطئ سبب في الازدحامات المرورية وهدر في وقت الآخرين.
ونشرت إدارة المرور على حسابها بموقع “تويتر” النتائج المترتبة على الوقوف الخاطئ للمركبات ومنها عرقلة حركة السير.
ـ يعطل الآخرين.
ـ يعرقل حركة السير.
ـ غير آمن للمركبة.
ـ مخالف للأنظمة المرورية.
وفي وقت سابق، أوضحت إدارة المرور أن الوقوف الخاطئ ناتج في أغلب الأحيان إلى تعمد بعض قائدي المركبات الوقوف خلف مواقف السيارات والنزول لشراء حاجياته مما يتسبب في ازدحام مروري.