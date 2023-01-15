المرور تذكر بآلية الدخول إلى مزاد اللوحات الإلكتروني

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أكدت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، مجددًا أن منصة أبشر تمكن المستخدمين من المشاركة في المزاد وشراء اللوحات إلكترونيًا من جميع أنحاء المملكة، دون الحاجة إلى زيارة مقرات المرور.
تمكّن منصة #أبشر المستخدمين من المشاركة في المزاد وشراء اللوحات إلكترونياً من جميع أنحاء المملكة دون الحاجة لزيارة مقرات الإدارة العامة للمرور.قد يهمّك أيضاً
تعرف على آلية الدخول لمزاد اللوحات الإلكتروني
#المرور_السعودي pic.twitter.com/EcVrP4BB2H
— المرور السعودي (@eMoroor) January 15, 2023
وأوضحت الإدارة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” آلية الدخول إلى مزاد اللوحات الإلكتروني وتتضمن:
1- الدخول لمنصة أبشر.
2- الضغط على أيقونة خدماتي.
3- اختيار المرور.
4- الدخول إلى خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.
5- اختيار نوع لوحات المركبات.
6- تظهر اللوحات المتاحة، والتي يمكن المزايدة عليها.