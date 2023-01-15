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المرور تذكر بآلية الدخول إلى مزاد اللوحات الإلكتروني

2023-01-15 الساعة 12:01
المرور تذكر بآلية الدخول إلى مزاد اللوحات الإلكتروني
المواطن - فريق التحرير

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أكدت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، مجددًا أن منصة أبشر تمكن المستخدمين من المشاركة في المزاد وشراء اللوحات إلكترونيًا من جميع أنحاء المملكة، دون الحاجة إلى زيارة مقرات المرور.

وأوضحت الإدارة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” آلية الدخول إلى مزاد اللوحات الإلكتروني وتتضمن:

آلية الدخول:

1- الدخول لمنصة أبشر.

2- الضغط على أيقونة خدماتي.

3- اختيار المرور.

4- الدخول إلى خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

5- اختيار نوع لوحات المركبات.

6- تظهر اللوحات المتاحة، والتي يمكن المزايدة عليها.

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