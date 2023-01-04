استمرار الدراسة عن بُعد في الدوادمي والزلفي وعفيف غوغل كروم يتوقف عن دعم ملايين الأجهزة نهائيًا الأسبوع المقبل المرور يتفاعل مع بلاغ مواطن ويضبط قائد مركبة مخالف مجلة آسيوية: سندالة تنافس أفضل الوجهات السياحية العالمية أبطال كأس الخليج قبل النسخة الـ25 الصلاة على الأميرة هيا بنت سعود بن عبدالله تعليم القصيم: تعليق الدراسة الحضورية بسبب الأحوال الجوية نجم الزمالك يقترب من دوري روشن الديوان الملكي: وفاة سلطان بن تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد وزارة الحج: خدمنا 7 ملايين معتمر خلال 2022
أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن ضبط مركبة مخالفة لتعليمات النظام، حيث تفاعلت مع بلاغ قاد لضبط قائدها.
وتجاوب المرور مع صور نشرها أحد المغردين، حيث خالف تعليمات المرور ووقف على الرصيف بشكل أفقي.
وأكدت إدارة المرورة أنه تم ضبط قائد المركبة، وتطبيق العقوبات المقررة بالنظام، موجهة الشكر للشخص المُبلغ.
وتقدم الإدارة العامة للمرور جهودًا حثيثة، وتتابع كل البلاغات التي ترد لها للحد من المخالفات المؤثرة في السلامة العامة.