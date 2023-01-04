المرور يتفاعل مع بلاغ مواطن ويضبط قائد مركبة مخالف

أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن ضبط مركبة مخالفة لتعليمات النظام، حيث تفاعلت مع بلاغ قاد لضبط قائدها.

ضبط قائد المركبة

وتجاوب المرور مع صور نشرها أحد المغردين، حيث خالف تعليمات المرور ووقف على الرصيف بشكل أفقي.

وأكدت إدارة المرورة أنه تم ضبط قائد المركبة، وتطبيق العقوبات المقررة بالنظام، موجهة الشكر للشخص المُبلغ.

جهود المرور