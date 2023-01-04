Icon

استمرار الدراسة عن بُعد في الدوادمي والزلفي وعفيف Icon غوغل كروم يتوقف عن دعم ملايين الأجهزة نهائيًا الأسبوع المقبل  Icon المرور يتفاعل مع بلاغ مواطن ويضبط قائد مركبة مخالف Icon مجلة آسيوية: سندالة تنافس أفضل الوجهات السياحية العالمية Icon أبطال كأس الخليج قبل النسخة الـ25 Icon الصلاة على الأميرة هيا بنت سعود بن عبدالله Icon تعليم القصيم: تعليق الدراسة الحضورية بسبب الأحوال الجوية Icon نجم الزمالك يقترب من دوري روشن Icon الديوان الملكي: وفاة سلطان بن تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد Icon وزارة الحج: خدمنا 7 ملايين معتمر خلال 2022 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

المرور يتفاعل مع بلاغ مواطن ويضبط قائد مركبة مخالف

2023-01-04 الساعة 6:01
المرور يتفاعل مع بلاغ مواطن ويضبط قائد مركبة مخالف
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن ضبط مركبة مخالفة لتعليمات النظام، حيث تفاعلت مع بلاغ قاد لضبط قائدها.

ضبط قائد المركبة

وتجاوب المرور مع صور نشرها أحد المغردين، حيث خالف تعليمات المرور ووقف على الرصيف بشكل أفقي.

قد يهمّك أيضاً
Img

تقارير أرجنتينية: الهلال يسعى للتفاوض مع ميسي

Img

توقعات بانخفاض درجات الحرارة إلى الصفر المئوي في عدد من المناطق

وأكدت إدارة المرورة أنه تم ضبط قائد المركبة، وتطبيق العقوبات المقررة بالنظام، موجهة الشكر للشخص المُبلغ.

جهود المرور

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فتح باب التسجيل في برامج مشروع تأهيل...
السعودية اليوم

فتح باب التسجيل في برامج مشروع تأهيل...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة بفروع شركة المراعي
وظائف

وظائف شاغرة بفروع شركة المراعي

وظائف
منع الجماهير والإعلام من التواجد في صالة...
الرياضة

منع الجماهير والإعلام من التواجد في صالة...

الرياضة
التشكيل المثالي للجولة الـ11 بدوري روشن
الرياضة

التشكيل المثالي للجولة الـ11 بدوري روشن

الرياضة
أسباب الازدحام المروري بالرياض وورشة عمل استباقية...
السعودية اليوم

أسباب الازدحام المروري بالرياض وورشة عمل استباقية...

السعودية اليوم
انطلاق أعمال مؤتمر عالمي للغة العربية بالرياض
السعودية اليوم

انطلاق أعمال مؤتمر عالمي للغة العربية بالرياض

السعودية اليوم
شرط يفصل أوناحي عن البريميرليج
الرياضة

شرط يفصل أوناحي عن البريميرليج

الرياضة
لقطات من أمطار مكة المكرمة اليوم
السعودية اليوم

لقطات من أمطار مكة المكرمة اليوم

السعودية اليوم