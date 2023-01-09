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بـ 4 خطوات عبر أبشر

المرور يذكر بطريقة الاستعلام عن معلومات المركبة المحجوزة إلكترونيًا

2023-01-09 الساعة 3:03
المرور يذكر بطريقة الاستعلام عن معلومات المركبة المحجوزة إلكترونيًا
المواطن - فريق التحرير

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أعادت الإدارة العامة للمرور التذكير بطريقة الاستعلام عن معلومات المركبة المحجوزة إلكترونيًا عبر منصة “أبشر”.

الاستعلام عن معلومات المركبة

وذكرت إدارة المرور عبر مقطع فيديو على حسابها بموقع “تويتر”، 4 خطوات للاستعلام عن معلومات المركبة المحجوزة إلكترونيًا عبر منصة “أبشر” والتي تأتي على النحو التالي:

1- الدخول على حساب أبشر.

2- الذهاب إلى خدمات المركبات .. استعلامات.

3- اختر استعلام المركبات المحجوزة.

4- عند حجز المركبة سيتم عرض المعلومات التالية: اسم وموقع الحجز، وتاريخ حجز المركبة.

خطوات التسجيل في أبشر

يتم التسجيل في منصة أبشر عبر 3 خطوات هي اختيار تسجيل مستخدم جديد ثم إدخال المعلومات المطلوبة والضغط على تم، حيث يتطلب هذا الإجراء تفعيل الحساب.

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