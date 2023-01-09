المرور يذكر بطريقة الاستعلام عن معلومات المركبة المحجوزة إلكترونيًا

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أعادت الإدارة العامة للمرور التذكير بطريقة الاستعلام عن معلومات المركبة المحجوزة إلكترونيًا عبر منصة “أبشر”.
تعرف على خطوات الاستعلام عن معلومات المركبة المحجوزة إلكترونيًا عبر منصة "أبشر".قد يهمّك أيضاً
#المرور_السعودي pic.twitter.com/qHGOTmtIpb
— المرور السعودي (@eMoroor) January 9, 2023
وذكرت إدارة المرور عبر مقطع فيديو على حسابها بموقع “تويتر”، 4 خطوات للاستعلام عن معلومات المركبة المحجوزة إلكترونيًا عبر منصة “أبشر” والتي تأتي على النحو التالي:
1- الدخول على حساب أبشر.
2- الذهاب إلى خدمات المركبات .. استعلامات.
3- اختر استعلام المركبات المحجوزة.
4- عند حجز المركبة سيتم عرض المعلومات التالية: اسم وموقع الحجز، وتاريخ حجز المركبة.
يتم التسجيل في منصة أبشر عبر 3 خطوات هي اختيار تسجيل مستخدم جديد ثم إدخال المعلومات المطلوبة والضغط على تم، حيث يتطلب هذا الإجراء تفعيل الحساب.