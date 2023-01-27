لقطات لصاروخ روسي جديد يهبط بمظلة في أوكرانيا عقوبات التفحيط: سجن وغرامة تتضاعف مع التكرار 6 طرق لمقاومة الأمراض بسبب التغيرات المناخية نجوم عانوا أمام أحمد حجازي آخرهم رونالدو ضبط 33 كيلو حشيش بحوزة مخالفين في عسير تنبيه لأهالي العاصمة المقدسة: سحب رعدية ممطرة حتى الـ8 مساء تنبيه من الأرصاد لأهالي نجران: أمطار ورياح حتى الـ6 مساء مسنة عمرها 100 عام تكشف سر الحفاظ على الشباب في سن الشيخوخة تحديث 35 مواصفة قياسية سعودية شروط وضوابط استئجار الدولة للعقار
جددت الإدارة العامة للمرور، اليوم الجمعة، التذكير بعقوبات التفحيط والإجراءات المترتبة عليها، وفقاً للمادة التاسعة والستين من نظام المرور.
وأضافت الإدارة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن مرتكب مخالفة التفحيط يعاقب في المرة الأولى بحجز المركبة 15 يوماً، وغرامة مالية 20 ألف ريال ومن ثم يُحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
وتابعت، في المرة الثانية تتضاعف العقوبات إلى الحجز شهر واحد، وغرامة 40 ألف ريال، ويُحال إلى المحكمة المختصة؛ للنظر في تطبيق عقوبة السجن بحقه.
وأضافت، أن عقوبة المرة الثالثة، حجز المركبة، والغرامة 60 ألف ريال، ويحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.
ونوّهت إدارة المرور بأنه يُستثنى من عقوبتَي الحجز أو المصادرة الواردتيْن في هذه المادة المركبات المستأجرة أو المسروقة.