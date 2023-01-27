Icon

لقطات لصاروخ روسي جديد يهبط بمظلة في أوكرانيا Icon عقوبات التفحيط: سجن وغرامة تتضاعف مع التكرار Icon 6 طرق لمقاومة الأمراض بسبب التغيرات المناخية Icon نجوم عانوا أمام أحمد حجازي آخرهم رونالدو Icon ضبط 33 كيلو حشيش بحوزة مخالفين في عسير Icon تنبيه لأهالي العاصمة المقدسة: سحب رعدية ممطرة حتى الـ8 مساء Icon تنبيه من الأرصاد لأهالي نجران: أمطار ورياح حتى الـ6 مساء Icon مسنة عمرها 100 عام تكشف سر الحفاظ على الشباب في سن الشيخوخة Icon تحديث 35 مواصفة قياسية سعودية Icon شروط وضوابط استئجار الدولة للعقار Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
20 ألف ريال وإحالته للمحكمة في المرة الأولى

عقوبات التفحيط: سجن وغرامة تتضاعف مع التكرار

2023-01-27 الساعة 6:29
عقوبات التفحيط: سجن وغرامة تتضاعف مع التكرار
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

جددت الإدارة العامة للمرور، اليوم الجمعة، التذكير بعقوبات التفحيط والإجراءات المترتبة عليها، وفقاً للمادة التاسعة والستين من نظام المرور.

السجن والغرامة

وأضافت الإدارة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن مرتكب مخالفة التفحيط يعاقب في المرة الأولى بحجز المركبة 15 يوماً، وغرامة مالية 20 ألف ريال ومن ثم يُحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.

قد يهمّك أيضاً
Img

حسين الشويش يغيب 10 أيام عن الفيحاء

Img

وظائف بـ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي

وتابعت، في المرة الثانية تتضاعف العقوبات إلى الحجز شهر واحد، وغرامة 40 ألف ريال، ويُحال إلى المحكمة المختصة؛ للنظر في تطبيق عقوبة السجن بحقه.

وأضافت، أن عقوبة المرة الثالثة، حجز المركبة، والغرامة 60 ألف ريال، ويحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.

استثناءات العقوبة

ونوّهت إدارة المرور بأنه يُستثنى من عقوبتَي الحجز أو المصادرة الواردتيْن في هذه المادة المركبات المستأجرة أو المسروقة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

4 خطوات للوقاية من الربو وقت هطول...
السعودية اليوم

4 خطوات للوقاية من الربو وقت هطول...

السعودية اليوم
تعادل سلبي بين العراق وعمان بافتتاح كأس...
الرياضة

تعادل سلبي بين العراق وعمان بافتتاح كأس...

الرياضة
حضور مميز للمؤثرين في فعاليات مهرجان الإبل
السعودية اليوم

حضور مميز للمؤثرين في فعاليات مهرجان الإبل

السعودية اليوم
كبرى مُصدري الغاز بالعالم تحذر من أزمة...
السوق

كبرى مُصدري الغاز بالعالم تحذر من أزمة...

السوق
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

السوق
منتخب العراق بطلًا لـ كأس الخليج
الرياضة

منتخب العراق بطلًا لـ كأس الخليج

الرياضة
الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس السنغال...
الملك سلمان

الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس السنغال...

الملك سلمان
ابتداءً من اليوم.. توقع حالة مطرية غزيرة...
أخبار رئيسية

ابتداءً من اليوم.. توقع حالة مطرية غزيرة...

أخبار رئيسية