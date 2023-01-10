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يُشترط ألا يتسبب التظليل في حجب رؤية السائق

المرور: 3 ضوابط لتظليل زجاج المركبة الأمامي

2023-01-10 الساعة 1:20
المرور: 3 ضوابط لتظليل زجاج المركبة الأمامي
المواطن - فريق التحرير

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حددت الإدارة العامة للمرور، شروط وضوابط تظليل زجاج المركبات الأمامي سواء للسائق أو المساعد.

جاء ذلك في رد من المرور، على سؤال مغرد استفسر من خلاله بشأن مدى إمكانية تظليل الزجاج الأمامي للراكب والمساعد.

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شروط تظليل المركبات

وأجابت الإدارة العامة للمرور، بقولها إن ضوابط تظليل الزجاج الأمامي تشمل التالي:

1– أن يكون التظليل للزجاج الجانبي والأمامي والخلفي من النوع الشفاف

2– ألا يتسبب التظليل في حجب رؤية السائق أو التقليل منها.

3– يمكن تجاوز نسبة التظليل المسموح بها في الحالات المرضية التي تستدعي ذلك بشرط  تقديم تقرير طبي.

 

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