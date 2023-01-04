المرور: 5 آلاف ريال عقوبة تجاوز محطة وزن الشاحنات

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كشفت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، أن تجاوز محطة وزن الشاحنات تعد مخالفة مرورية وتصل عقوبتها للغرامة بـ 5 آلاف ريال.
وأوضح الحساب الرسمي للمرور عبر موقع “تويتر”، أن هذه العقوبة تتضاعف في حال تكرار المخالفة بما لا يتجاوز 100 ألف ريال خلال سنة من ارتكاب المخالفة الأولى.
وكانت الإدارة العامة للمرور أوضحت أنه في الحالات الطارئة؛ يتم وقف المركبة في أقصى الجانب الأيمن من الطريق.
ونشرت المرور إنفوجراف يوضح حالات مراقبة أوزان الشاحنات وذلك من خلال العلامات الإرشادية لدخول المحطة، ومن ثم توقيف الشاحنات أو مرورها بحسب قياس الأوزان والأبعاد، من خلال قياس الوزن الإجمالي للشاحنة، يليها رصد الشاحنة عبر الكاميرات عند مدخل ومخرج المحطة لتحديد الشاحنات المتجاوزة للأوزان.