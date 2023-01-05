المسابقات تعدل مواعيد مباريات بدوري روشن

أعلنت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الخميس، عن تعديل موعد عدد من مباريات الدور الأول من دوري روشن السعودي.

لجنة المسابقات تعدل مواعيد المباريات

وكشف لجنة المسابقات عن جدول ومواعيد مباريات الجولات من 19 وحتى 23 من الدور الثاني، بجانب تعديل عدد من مباريات الدور الأول، وذلك بسبب تعديل موعد الأدوار النهائية من دوري أبطال آسيا، ويمكن الاطلاع على الجدول من هنا.

وذكرت اللجنة في بيانها: “في حال تأهل نادي الهلال إلى دور نصف النهائي من مسابقة كأس العالم للأندية فإنه سيتم تأجيل مباراة الجولة الـ16 لتقام يوم السبت الموافق 1 أبريل في ذات التوقيت المعتمد لشهر رمضان المبارك”.

وأضافت لجنة المسابقات في بيانها: “وفي حال تأهل نادي الهلال أو نادي الشباب للمباراة النهائية لدوري أبطال آسيا سيتم تقديم الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي لتاريخ 14 أبريل، والجولة الـ25 لتاريخ 18 أبريل”.

وجاء في ختام البيان: “علماً بأنه سيتم الإعلان عن باقي مواعيد وأوقات إقامة مباريات الجولات من 24 وحتى 30 من دوري روشن السعودي بعد نهاية دور الـ8 من كأس خادم الحرمين الشريفين”.

ترتيب دوري روشن السعودي

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي قبل انطلاق الجولة الـ12، كالتالي؛ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الصدارة برصيد 26 نقطة، وبفارق نقطة عن الشباب، ويمكن الاطلاع على الترتيب عبر الرابط التالي (اضغط هنا).