المستشار القرني يشكر الملك سلمان وولي العهد على تجديد الثقة

عبر الشيخ عبدالله بن مجدوع آل مجدوع القرني، المستشار بالديوان الملكي، عن شكره وتقديره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة الثقة الغالية بالتمديد له لمدة 4 سنوات مقبلة.

وأعرب الشيخ عبدالله القرني عن اعتزازه بهذه الثقة الغالية قائلا: “أسأل المولى عز وجل أن أكون عند حسن ظن قيادتنا الحكيمة، وسوف أستنير بتوجيهاتهم وحكمتهم السديدة، كما أسأل المولى عز وجل، أن يوفقني على أداء واجبي مخلصًا لله ثم الملك، ثم ولي عهده، وللوطن، سائلًا الله تعالى بأن يديم علينا نعمة الاستقرار والأمن والأمان والرخاء، مقرونًا بالدعاء الصادق لهم بدوام النصر والعز والتمكين والتوفيق، كما أسأله سبحانه أن يلبس قادتنا لباس الصحة والعافية، وأن يديم عزهم”.