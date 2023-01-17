المستشفى التخصصي يوفر 175 وظيفة في 3 مدن

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر أكثر من 175 وظيفة لحملة (الشهادة الابتدائية، الكفاءة، الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى) في (الرياض، جدة، المدينة المنورة)، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه.