البنك الأهلي يوصي بزيادة رأس المال إلى 60 مليار ريال مشاركة نوعية لـ المائدة السعودية بمدينة ليون الفرنسية تركي آل الشيخ: إغلاق مزاد تذكرة فوق الخيال مساءً وظائف بالهيئة السعودية للمقاولين اليوم.. بدء تطبيق ثاني مراحل برنامج تنظيم دخول الشاحنات بالرياض المستشفى التخصصي يوفر 175 وظيفة في 3 مدن لحظة تساقط الثلوج على جبل اللوز في نيوم توقعات باستمرار الحالة الممطرة للمساء وبداية موجة البرد الخامسة يوتيوب يحصل على ميزة مجانية لعرض القنوات التلفزيونية الجدعان يتوقع انخفاض التضخم في السعودية إلى نحو 2.5 – 2.6%
أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر أكثر من 175 وظيفة لحملة (الشهادة الابتدائية، الكفاءة، الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى) في (الرياض، جدة، المدينة المنورة)، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه.
|الوظيفة (اضغط على الوظيفة للتفاصيل)
|الفرع
|صالح لغاية
|مُنسق إداري أول
|الرياض
|24/01/2023
|مساعد مدير خدمات العقود
|الرياض
|22/01/2023
|مدير مساعد التدريب والتطوير
|الرياض
|22/01/2023
|مساعد رئيس تمريض
|المدينة المنورة
|16/01/2023
|مساعد رئيس تمريض
|المدينة المنورة
|16/01/2023
|عالم أبحاث مساعد
|الرياض
|18/01/2023
|عالم أبحاث مشارك
|الرياض
|08/03/2023
|مُمثل خدمات الأعمال
|جدة
|26/01/2023
|أخصائي تقنية قلب وأوعية دمويه
|الرياض
|17/01/2023
|نجار أول
|الرياض
|30/01/2023
|نجار ثاني
|الرياض
|15/03/2023
|كبير مهندسي التلفاز
|المدينة المنورة
|18/01/2023
|مشرف خدمات العقود
|جدة
|24/01/2023
|مشرف خدمات العقود
|الرياض
|22/01/2023
|مدرب سريري
|المدينة المنورة
|15/04/2023
|أخصائي الصيدلية السريرية
|الرياض
|19/01/2023
|منسق أبحاث سريرية
|الرياض
|26/01/2023
|اختصاصي سريري
|الرياض
|17/01/2023
|اختصاصي سريري
|الرياض
|11/02/2023
|مُحلل اتصالات
|الرياض
|29/01/2023
|مساعد صيانة الاتصالات
|الرياض
|19/01/2023
|طباخ أول
|الرياض
|23/01/2023
|طباخ ثانٍ
|الرياض
|15/03/2023
|مُحلل إدارة علاقات العملاء
|الرياض
|26/01/2023
|أخصائي مخاطر الأمن الإلكتروني
|الرياض
|26/01/2023
|أخصائي السايكلترون والصيدلانيات المشعة
|الرياض
|11/03/2023
|مساعد ثاني طب أسنان
|الرياض
|19/01/2023
|كاتب حمية
|الرياض
|19/01/2023
|مدير خدمات الموارد البشرية
|جدة
|30/01/2023
|سائق
|الرياض
|17/01/2023
|منسق تعليم شؤون التمريض
|جدة
|25/01/2023
|مساعد كهربائي
|الرياض
|24/01/2023
|كهربائي ثاني
|الرياض
|15/03/2023
|ممثل توظيف أول
|الرياض
|24/01/2023
|محلل تقارير المؤسسة
|الرياض
|22/01/2023
|مساعد خدمات الطعام
|الرياض
|10/04/2023
|رئيس تمريض
|الرياض
|26/01/2023
|مدير إدارة الأصول
|الرياض
|16/01/2023
|مدير المختبر
|المدينة المنورة
|01/03/2023
|مدير إدارة التسعير والتكلفة
|الرياض
|24/01/2023
|سكرتير أول
|المدينة المنورة
|17/01/2023
|عامل
|الرياض
|06/02/2023
|فني مختبر
|جدة
|26/01/2023
|مساعد صيانة
|الرياض
|17/01/2023
|مدير قسم, مركز نقل المرضى
|الرياض
|26/01/2023
|مدير قسم,معلومات الصحة المساندة
|الرياض
|24/01/2023
|مدير تعيينات الإسكان
|الرياض
|29/01/2023
|مدير التسجيل
|المدينة المنورة
|28/01/2023
|مساعد المواد
|جدة
|24/01/2023
|جزار
|الرياض
|11/02/2023
|اختصاصي جودة الشؤون الطبية والسريرية
|الرياض
|19/01/2023
|محلل أهليه العلاج الطبي
|الرياض
|17/01/2023
|فني غاز طبي
|الرياض
|22/02/2023
|فني أول فيزياء طبية
|جدة
|19/01/2023
|أخصائي مختبر
|جدة
|24/01/2023
|أخصائي مختبر
|الرياض
|17/01/2023
|أخصائي مختبر
|المدينة المنورة
|16/01/2023
|ناسخ طبي
|جدة
|22/01/2023
|أخصائي سلامة الأدوية
|الرياض
|26/01/2023
|مراسل
|الرياض
|24/01/2023
|مشرف تمريض
|الرياض
|24/01/2023
|مساعد رعاية مرضى
|الرياض
|22/01/2023
|أخصائي تروية قلبية
|الرياض
|14/03/2023
|معاون, مكافحة الحشرات
|الرياض
|24/01/2023
|مساعد مشغل محطة
|الرياض
|24/01/2023
|مساعد سباك
|الرياض
|15/03/2023
|مساعد سباك
|الرياض
|17/01/2023
|مدير برنامج التمريض
|الرياض
|19/01/2023
|أخصائي العلاج بالأشعة
|الرياض
|05/04/2023
|ممثل ثان , شعبة الأشعة
|الرياض
|19/01/2023
|مساعد أبحاث
|الرياض
|24/01/2023
|باحث مشارك
|الرياض
|26/01/2023
|باحث مشارك
|الرياض
|19/01/2023
|أخصائي علاج تنفسي
|الرياض
|24/01/2023
|رجل أمن أول
|الرياض
|17/01/2023
|كبير السائقين
|الرياض
|17/01/2023
|كبير التقنيين الطبيين
|الرياض
|17/01/2023
|كبير فنيي وظائف الأعصاب
|الرياض
|17/01/2023
|كبير أخصائيي العلاج الإشعاعي
|الرياض
|24/01/2023
|كبير ممثلي , شعبة الأشعة
|الرياض
|24/01/2023
|كبير رجال أمن
|الرياض
|17/01/2023
|كبير اختصاصيي خدمات العقود
|جدة
|24/01/2023
|كبير مساعدي سلسلة الإمدادات
|المدينة المنورة
|25/01/2023
|اختصاصي فني أول
|الرياض
|24/01/2023
|اختصاصي فني أول
|الرياض
|22/01/2023
|مشرف أمن مناوب
|الرياض
|26/01/2023
|أخصائي اجتماعي مساعد
|الرياض
|24/01/2023
|اختصاصي خدمات العقود
|جدة
|17/01/2023
|ممرض أول
|الرياض
|08/03/2023
|ممرض ثالث
|جدة
|26/01/2023
|مشرف معالجة مياه
|الرياض
|19/01/2023
|فني مواد معقمة
|الرياض
|26/01/2023
|متدرب
|الرياض
|25/01/2023
|مقدم طعام
|الرياض
|15/03/2023
|معاون إدارة مواد
|الرياض
|24/01/2023
|مشغل معالجة مياه أول
|الرياض
|26/01/2023
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