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للثانوية فما دون والدبلوم والبكالوريوس فأعلى

المستشفى التخصصي يوفر 175 وظيفة في 3 مدن

2023-01-17 الساعة 9:17
المستشفى التخصصي يوفر 175 وظيفة في 3 مدن
المواطن - فريق التحرير

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أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر أكثر من 175 وظيفة لحملة (الشهادة الابتدائية، الكفاءة، الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى) في (الرياض، جدة، المدينة المنورة)، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه.

تفاصيل الوظائف

الوظيفة (اضغط على الوظيفة للتفاصيل) الفرع صالح لغاية
مُنسق إداري أول الرياض 24/01/2023
مساعد مدير خدمات العقود الرياض 22/01/2023
مدير مساعد التدريب والتطوير الرياض 22/01/2023
مساعد رئيس تمريض المدينة المنورة 16/01/2023
مساعد رئيس تمريض المدينة المنورة 16/01/2023
عالم أبحاث مساعد الرياض 18/01/2023
عالم أبحاث مشارك الرياض 08/03/2023
مُمثل خدمات الأعمال جدة 26/01/2023
أخصائي تقنية قلب وأوعية دمويه الرياض 17/01/2023
نجار أول الرياض 30/01/2023
نجار ثاني الرياض 15/03/2023
كبير مهندسي التلفاز المدينة المنورة 18/01/2023
مشرف خدمات العقود جدة 24/01/2023
مشرف خدمات العقود الرياض 22/01/2023
مدرب سريري المدينة المنورة 15/04/2023
أخصائي الصيدلية السريرية الرياض 19/01/2023
منسق أبحاث سريرية الرياض 26/01/2023
اختصاصي سريري الرياض 17/01/2023
اختصاصي سريري الرياض 11/02/2023
مُحلل اتصالات الرياض 29/01/2023
مساعد صيانة الاتصالات الرياض 19/01/2023
طباخ أول الرياض 23/01/2023
طباخ ثانٍ الرياض 15/03/2023
مُحلل إدارة علاقات العملاء الرياض 26/01/2023
أخصائي مخاطر الأمن الإلكتروني الرياض 26/01/2023
أخصائي السايكلترون والصيدلانيات المشعة الرياض 11/03/2023
مساعد ثاني طب أسنان الرياض 19/01/2023
كاتب حمية الرياض 19/01/2023
مدير خدمات الموارد البشرية جدة 30/01/2023
سائق الرياض 17/01/2023
منسق تعليم شؤون التمريض جدة 25/01/2023
مساعد كهربائي الرياض 24/01/2023
كهربائي ثاني الرياض 15/03/2023
ممثل توظيف أول الرياض 24/01/2023
محلل تقارير المؤسسة الرياض 22/01/2023
مساعد خدمات الطعام الرياض 10/04/2023
رئيس تمريض الرياض 26/01/2023
مدير إدارة الأصول الرياض 16/01/2023
مدير المختبر المدينة المنورة 01/03/2023
مدير إدارة التسعير والتكلفة الرياض 24/01/2023
سكرتير أول المدينة المنورة 17/01/2023
عامل الرياض 06/02/2023
فني مختبر جدة 26/01/2023
مساعد صيانة الرياض 17/01/2023
مدير قسم, مركز نقل المرضى الرياض 26/01/2023
مدير قسم,معلومات الصحة المساندة الرياض 24/01/2023
مدير تعيينات الإسكان الرياض 29/01/2023
مدير التسجيل المدينة المنورة 28/01/2023
مساعد المواد جدة 24/01/2023
جزار الرياض 11/02/2023
اختصاصي جودة الشؤون الطبية والسريرية الرياض 19/01/2023
محلل أهليه العلاج الطبي الرياض 17/01/2023
فني غاز طبي الرياض 22/02/2023
فني أول فيزياء طبية جدة 19/01/2023
أخصائي مختبر جدة 24/01/2023
أخصائي مختبر الرياض 17/01/2023
أخصائي مختبر المدينة المنورة 16/01/2023
ناسخ طبي جدة 22/01/2023
أخصائي سلامة الأدوية الرياض 26/01/2023
مراسل الرياض 24/01/2023
مشرف تمريض الرياض 24/01/2023
مساعد رعاية مرضى الرياض 22/01/2023
أخصائي تروية قلبية الرياض 14/03/2023
معاون, مكافحة الحشرات الرياض 24/01/2023
مساعد مشغل محطة الرياض 24/01/2023
مساعد سباك الرياض 15/03/2023
مساعد سباك الرياض 17/01/2023
مدير برنامج التمريض الرياض 19/01/2023
أخصائي العلاج بالأشعة الرياض 05/04/2023
ممثل ثان , شعبة الأشعة الرياض 19/01/2023
مساعد أبحاث الرياض 24/01/2023
باحث مشارك الرياض 26/01/2023
باحث مشارك الرياض 19/01/2023
أخصائي علاج تنفسي الرياض 24/01/2023
رجل أمن أول الرياض 17/01/2023
كبير السائقين الرياض 17/01/2023
كبير التقنيين الطبيين الرياض 17/01/2023
كبير فنيي وظائف الأعصاب الرياض 17/01/2023
كبير أخصائيي العلاج الإشعاعي الرياض 24/01/2023
كبير ممثلي , شعبة الأشعة الرياض 24/01/2023
كبير رجال أمن الرياض 17/01/2023
كبير اختصاصيي خدمات العقود جدة 24/01/2023
كبير مساعدي سلسلة الإمدادات المدينة المنورة 25/01/2023
اختصاصي فني أول الرياض 24/01/2023
اختصاصي فني أول الرياض 22/01/2023
مشرف أمن مناوب الرياض 26/01/2023
أخصائي اجتماعي مساعد الرياض 24/01/2023
اختصاصي خدمات العقود جدة 17/01/2023
ممرض أول الرياض 08/03/2023
ممرض ثالث جدة 26/01/2023
مشرف معالجة مياه الرياض 19/01/2023
فني مواد معقمة الرياض 26/01/2023
متدرب الرياض 25/01/2023
مقدم طعام الرياض 15/03/2023
معاون إدارة مواد الرياض 24/01/2023
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المؤهلات المطلوبة:

– الشهادة الابتدائية.
– الشهادة المتوسطة (الكفاءة).
– الثانوية العامة.
– الدبلوم.
– البكالوريوس فأعلى.

طريقة التقديم:

– للتقديم اكتب مسمى الوظيفة باللغة الإنجليزية في خانة (Keywords) ثم الضغط على زر البحث (Search): اضغط هنا

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