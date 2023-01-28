المستكشف مارك إيفانز يصل قصر شبرا بالطائف

رحلة مارك إيفانز

وتفقد الفريق المستكشف، ساحة القصر وإسطبل الخيل الذي توجد بجانبه أماكن لخدمات القصر كغرف الطبخ والعطارة والخياطة والصائغ والتموين والسنترال.

وأعرب الفريق عن سعادته بما رآه من فن معماري أصيل وأشكال هندسية وزخارف تعتلي أسواره، وكذلك الإضاءة التي صممت لتضيء على الممرات بشكل متدلٍ من الأفق، وأبوابه وشبابيكه الخشبية من الطراز العربي الأصيل.

قصر شبرا التاريخي

ويقع قصر شبرا في مدينة الطائف واستغرق بناؤه شهرين متتاليين من عام 1323هـ، كما يعود سبب تسميته لتصميمه المستوحى من أحد القصور المقامة في حي شبرا بالقاهرة.

وجرى تصميم طرازه بالمزج بين الأسلوبين الإسلامي والروماني، كما يضم 150 غرفة تقريباً و4 واجهات متشابهة تتخللها أعمدة مصنوعة من النورة والحجر؛ وقاعة رئيسية تضم درجاً مزدوجاً من المرمر يصعد إلى الجناحين الموجودين في الدور العلوي.