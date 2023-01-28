Icon

توقعات بحالة ممطرة وتساقط الثلوج منتصف الأسبوع الجاري Icon الزكاة: 31 يناير آخر موعد لتقديم الإقرار الضريبي Icon اليوم.. السجون تفتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية Icon النصر يسعى لضم مراد باتنا Icon 4 مواجهات اليوم في دوري يلو Icon المملكة: حرق المصحف في كوبنهاجن استفزاز لمشاعر ملايين المسلمين Icon خسارة الفيصلي تشعل مباراة الأهلي والقيصومة Icon الإطاحة بشخص بحوزته 131 كجم من نبات القات المخدر Icon رصد هزة أرضية بقوة 2.99 ريختر جنوب غرب أبو عريش Icon الموارد البشرية: 7 خطوات للاعتراض على عدم الأهلية بـ الضمان المطور Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
السعودية اليوم
غرائب
قطع 700 كيلو متر سيرًا على الأقدام

المستكشف مارك إيفانز يصل قصر شبرا بالطائف

2023-01-28 الساعة 11:55
المستكشف مارك إيفانز يصل قصر شبرا بالطائف
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نجح المستكشف البريطاني مارك إيفانز وفريقه في الوصول إلى قصر شبرا التاريخي بمحافظة الطائف، قادماً من الرمال الصحراوية التي قضى فيها قرابة 13 يوماً متتالية سيراً على الأقدام، وأكثر من 700 كيلومتر في الصحراء.

قد يهمّك أيضاً
Img

طرح مزاد اللوحات الإلكتروني لمدة يومين

Img

15 ألف ريال الحد الأعلى لاستقدام العمالة المنزلية من سيرلانكا

رحلة مارك إيفانز

وتفقد الفريق المستكشف، ساحة القصر وإسطبل الخيل الذي توجد بجانبه أماكن لخدمات القصر كغرف الطبخ والعطارة والخياطة والصائغ والتموين والسنترال.

وأعرب الفريق عن سعادته بما رآه من فن معماري أصيل وأشكال هندسية وزخارف تعتلي أسواره، وكذلك الإضاءة التي صممت لتضيء على الممرات بشكل متدلٍ من الأفق، وأبوابه وشبابيكه الخشبية من الطراز العربي الأصيل.

قصر شبرا التاريخي

ويقع قصر شبرا في مدينة الطائف واستغرق بناؤه شهرين متتاليين من عام 1323هـ، كما يعود سبب تسميته لتصميمه المستوحى من أحد القصور المقامة في حي شبرا بالقاهرة.

وجرى تصميم طرازه بالمزج بين الأسلوبين الإسلامي والروماني، كما يضم 150 غرفة تقريباً و4 واجهات متشابهة تتخللها أعمدة مصنوعة من النورة والحجر؛ وقاعة رئيسية تضم درجاً مزدوجاً من المرمر يصعد إلى الجناحين الموجودين في الدور العلوي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الملك سلمان وولي العهد يهنئان الرئيس العراقي
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان الرئيس العراقي

السعودية اليوم
تسجيل 31 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 34
السعودية اليوم

تسجيل 31 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 34

السعودية اليوم
متنزه موعاه البري بنجران موطن أشجار السدر...
السعودية اليوم

متنزه موعاه البري بنجران موطن أشجار السدر...

السعودية اليوم
رونالدو يُشارك في 45 دقيقة ضد سان...
آخر الاخبار

رونالدو يُشارك في 45 دقيقة ضد سان...

آخر الاخبار
الأجواء الماطرة تدفع أهالي الشرقية إلى الخروج...
السعودية اليوم

الأجواء الماطرة تدفع أهالي الشرقية إلى الخروج...

السعودية اليوم
سيتين يعلق على ريمونتادا ريال مدريد
الرياضة

سيتين يعلق على ريمونتادا ريال مدريد

الرياضة
جامعة أم القرى تبدأ القبول على وظائف...
وظائف

جامعة أم القرى تبدأ القبول على وظائف...

وظائف
الصلاة على فيصل بن مقرن بن محمد...
آخر الاخبار

الصلاة على فيصل بن مقرن بن محمد...

آخر الاخبار