المسند يكشف عن توقعات طقس رمضان المقبل

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كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا عبدالله المسند، عن توقعات طقس رمضان المقبل.
فيديو | أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقا أ.د عبد الله المسند: بقي على فصل الربيع 25 يوما وشهر #رمضان سيكون في أجواء معتدلة ومطرية ولن تكون مدة الصيام الأقصر#الراصد pic.twitter.com/e6AdG0ecnUقد يهمّك أيضاً
— الراصد (@alraasd) January 16, 2023
وقال المسند خلال لقائه مع برنامج الراصد على قناة الإخبارية: إن الأجواء الشتوية على وشك الانتهاء، ومتبقٍّ 25 يومًا على بدء الأجواء الربيعية.
وتوقع أستاذ المناخ أن يشهد شهر رمضان المقبل أجواء معتدلة ومطرية ولن تكون مدة الصيام الأقصر كما في ديسمبر ويناير ولا الأطول كما في يونيو أو يوليو.
وتابع: أجواء شهر رمضان ستكون ربيعية كما يُتوقع أمطار فيها.