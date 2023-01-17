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مدة الصيام لن تكون الأقصر

المسند يكشف عن توقعات طقس رمضان المقبل

2023-01-17 الساعة 12:43
المسند يكشف عن توقعات طقس رمضان المقبل
المواطن - فريق التحرير

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كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا عبدالله المسند، عن توقعات طقس رمضان المقبل.

وقال المسند خلال لقائه مع برنامج الراصد على قناة الإخبارية: إن الأجواء الشتوية على وشك الانتهاء، ومتبقٍّ 25 يومًا على بدء الأجواء الربيعية.

أجواء ربيعية

وتوقع أستاذ المناخ أن يشهد شهر رمضان المقبل أجواء معتدلة ومطرية ولن تكون مدة الصيام الأقصر كما في ديسمبر ويناير ولا الأطول كما في يونيو أو يوليو.

وتابع: أجواء شهر رمضان ستكون ربيعية كما يُتوقع أمطار فيها.

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