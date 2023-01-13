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بناء على دراسات حديثة

المشي 6000 متر يقلل من خطر الإصابة بالنوبة القلبية

2023-01-13 الساعة 8:40
المشي 6000 متر يقلل من خطر الإصابة بالنوبة القلبية
المواطن - فريق التحرير

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أفادت دراسة حديثة بوجود صلة بين الخطوات المتخذة وأمراض القلب والأوعية الدموية، مؤكدة أن كبار السن الذين يسيرون من 6000 إلى 9000 خطوة كل يوم كانوا أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب، بحسب موقع indiatoday

التفاصيل

وأضافت أن البالغين في منتصف العمر الذين يمشون من 6000 إلى 9000 خطوة كل يوم، أي ما يقرب من 6 كيلومترات، كانوا أقل عرضة بنسبة 40 إلى 50 % للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

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وتابعت الدراسة، التي نُشرت في مجلة Circulation، أن الأشخاص الذين يبلغون من العمر 60 عامًا أو أكثر كانوا أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، فكلما اتخذوا المزيد من الخطوات، ومع ذلك بالنسبة للشباب، لم تجد الدراسة أي صلة بين الخطوات المتخذة وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

بيانات

وتم تجميع البحث بناءً على بيانات من ثماني دراسات، شملت 20152 شخصًا من سن 18 عامًا أو أكثر تم قياس مشيهم بواسطة جهاز، وتم تتبع صحتهم لأكثر من ست سنوات.

والسبب في ذلك هو أن أمراض القلب والأوعية الدموية تعتبر من أمراض الشيخوخة التي لا يتم تشخيصها بشكل عام حتى تتطور عوامل الخطر مثل ارتفاع ضغط الدم والسمنة ومرض السكري بعد عدة سنوات، ومع ذلك، لم تجد الدراسة أي فائدة إضافية للأشخاص من المشي عالي الكثافة أو المشي السريع.

بينما تم تسجيل الخطوات التي تم اتخاذها، لم يحدد البحث العلاقة بين المسافة وأي نوع محدد من أمراض القلب والأوعية الدموية، مثل قصور القلب أو عدم انتظام ضربات القلب.

ونُشرت دراسة سابقة عن الفوائد الصحية للمشي في مجلة لانسيت في مارس 2022 حيث شوهدت روابط مماثلة بين الخطوات التي يتخذها كبار السن وانخفاض خطر الوفاة لأي سبب، في عام 2020، أوصت جمعية القلب الأمريكية بالسير 10000 خطوة كل يوم أو 5 أميال كل يوم، وهو أمر له فوائد صحية.

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