Icon

5 أشخاص فقط ربحوا 66 مليار دولار خلال 18 يومًا Icon وظائف شاغرة في مركز الشراكات الإستراتيجية Icon الفيحاء ينفرد برقم استثنائي في دوري روشن Icon 81 شركة عالمية فتحت مقراتها بالرياض Icon رابع حالة انتحار لسوري خلال شهر: قفز من الطابق الخامس Icon آل الشيخ يعلن مفاجآت بشأن نقل مباراة موسم الرياض Icon المضياني يكشف مواقع الفقع في حفر الباطن ووقت ظهوره Icon وفاة طالبة وإصابة 20 أخريات في حادث مروري بعسير Icon آبل تستعد لإطلاق تحديث جديد لمواجهة أعطال آيفون Icon إعلان نتائج الاختبارات الورقية بعد شهر من أدائها Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بدءًا من 1 يناير وحتى فبراير

المضياني يكشف مواقع الفقع في حفر الباطن ووقت ظهوره

2023-01-19 الساعة 2:52
المضياني يكشف مواقع الفقع في حفر الباطن ووقت ظهوره
المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

مواضيع ذات علاقة

كشف الباحث في مواقع الفقع أبو محمد المضياني عن مواقع الفقع في حفر الباطن وعن فترة ظهوره بأحجام كبيرة، مشيرًا إلى أن عاصمة الربيع حفر الباطن من المدن التي أنعم الله عليها بالموقع الجغرافي من ناحية الربيع.

ظهور الفقع ومناطقه

وعن ظهور الفقع، بيَّن المضياني أن بدايات ظهوره في محافظة حفر الباطن يكون يوم 1 يناير بأحجام صغيرة، ومن ثم يكثر ظهوره في شهر فبراير بأحجام كبيرة.

قد يهمّك أيضاً
Img

زوار مهرجان شتاء جازان 23 يتدفقون على القلعة الدوسرية والقرية التراثية

Img

برنامج العمل عن بُعد يعلن عن وظائف شاغرة للجنسين

وأضاف “بالنسبة لمواقع الفقع في محافظة حفر الباطن تعتبر جميع الاتجاهات من صحاريها منابت للفقع، كالدبدبة والمسنات والحماطيات والظهرة وكريم والمنح والأمينح والصداوي ومعرج الصوبان”.

واجهة حفر الباطن

وذكر أبو محمد المضياني أنه بالنسبة لسوق الفقع في حفر الباطن يعتبر واجهة ومظهرًا من مظاهر المحافظة ومقصد لمواطني دول الخليج ومناطق الوسطى والجنوب.

وناشد المضياني الجهات المعنية متابعة ظاهرة الغش المؤسفة حيث يصل إلى السوق فقع من أماكن محمية كالمزارع أو فقع مستورد من ليبيا والعراق يوضع في صناديق ويقال إنه من صحاري حفر الباطن، وهذا الأمر مستحيل وغير صحيح ويأتي ذلك لظهور الفقع بأحجام صغيرة في نواحي المحافظة.

وأشار المضياني إلى أنه أنشأ خريطة عبر Google Maps توضح أماكن الفقع بجميع منابت الفقع في المملكة وبإمكان المواطنين الدخول إليها عبر الرابط: (هنا).

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

خسارة ليدز ضد مان سيتي بثلاثية
الرياضة

خسارة ليدز ضد مان سيتي بثلاثية

الرياضة
إليسا تقرر الاختفاء بسبب جمهورها
مشاهير

إليسا تقرر الاختفاء بسبب جمهورها

مشاهير
مفقودة خميس مشيط تعاني من مشاكل نفسية...
السعودية اليوم

مفقودة خميس مشيط تعاني من مشاكل نفسية...

السعودية اليوم
تشكيل المنتخب السعودي لمواجهة اليمن
الرياضة

تشكيل المنتخب السعودي لمواجهة اليمن

الرياضة
المنتخب السعودي الـ49 عالميًا
الرياضة

المنتخب السعودي الـ49 عالميًا

الرياضة
خطة للطوارئ وجاهزية قصوى لاستقبال الأمطار بمكة...
السعودية اليوم

خطة للطوارئ وجاهزية قصوى لاستقبال الأمطار بمكة...

السعودية اليوم
إعدام 10 ملايين دجاجة في اليابان
صحة وطب‎

إعدام 10 ملايين دجاجة في اليابان

صحة وطب‎
إلغاء تأشيرات الدخول إلى روسيا مع 4...
حصاد اليوم

إلغاء تأشيرات الدخول إلى روسيا مع 4...

حصاد اليوم