المضياني يكشف مواقع الفقع في حفر الباطن ووقت ظهوره

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كشف الباحث في مواقع الفقع أبو محمد المضياني عن مواقع الفقع في حفر الباطن وعن فترة ظهوره بأحجام كبيرة، مشيرًا إلى أن عاصمة الربيع حفر الباطن من المدن التي أنعم الله عليها بالموقع الجغرافي من ناحية الربيع.
وعن ظهور الفقع، بيَّن المضياني أن بدايات ظهوره في محافظة حفر الباطن يكون يوم 1 يناير بأحجام صغيرة، ومن ثم يكثر ظهوره في شهر فبراير بأحجام كبيرة.
وأضاف “بالنسبة لمواقع الفقع في محافظة حفر الباطن تعتبر جميع الاتجاهات من صحاريها منابت للفقع، كالدبدبة والمسنات والحماطيات والظهرة وكريم والمنح والأمينح والصداوي ومعرج الصوبان”.
وذكر أبو محمد المضياني أنه بالنسبة لسوق الفقع في حفر الباطن يعتبر واجهة ومظهرًا من مظاهر المحافظة ومقصد لمواطني دول الخليج ومناطق الوسطى والجنوب.
وناشد المضياني الجهات المعنية متابعة ظاهرة الغش المؤسفة حيث يصل إلى السوق فقع من أماكن محمية كالمزارع أو فقع مستورد من ليبيا والعراق يوضع في صناديق ويقال إنه من صحاري حفر الباطن، وهذا الأمر مستحيل وغير صحيح ويأتي ذلك لظهور الفقع بأحجام صغيرة في نواحي المحافظة.
وأشار المضياني إلى أنه أنشأ خريطة عبر Google Maps توضح أماكن الفقع بجميع منابت الفقع في المملكة وبإمكان المواطنين الدخول إليها عبر الرابط: (هنا).