المطر وانخفاض درجات الحرارة قد يؤديان لانتكاسة مريض الربو

حذر استشاري الأمراض الصدرية واضطرابات النوم، الدكتورمحمد عبدالله الهاجري، تأثير الأمطار وانخفاض درجات الحرارة على مريض الربو.

انتكاسة مريض الربو

وغرد الهاجري، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر قائلا: نزول المطر وانخفاض درجات الحرارة قد يؤديان لانتكاسة لمريض الربو حساسية الصدر.

وأضاف الدكتورمحمد عبدالله الهاجري قائلاً: من الضروري الالتزام بالعلاج الوقائي (البخاخ المحتوي على الكورتيزون) خلال هذه الفترة حسب إرشادات الطبيب المعالج.

ونصح الهاجري بزيارة الطبيب إذا كانت الأعراض شديدة أو لا تتحسن مع البخاخات الوقائية.

طقس غير مستقر

وتشهد العديد من المناطق أحوال جوية غير مستقرة، حيث نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار وأتربة على مناطق منها الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والشمالية.

كذلك رفعَ المركز الوطني للأرصاد في تحديث له، التنبيه إلى درجة (تحذير) من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على مدينة تبوك.

وبيَّن المركز أن الحالة تشمل نشاطاً في الرياح السطحية، وتساقطاً للبرد، وجرياناً للسيول، وانعداماً في مدى الرؤية.