المطية الراسية الأسرع في الأشواط الصباحية بسباق الهجن

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حَقَّقَت المطية “الراسية” للعماني حمد الوهيبي، أفضل توقيت في الأشواط الصباحية في فئة الحيل والزمول بزمن 12:54:754 دقائق ضمن منافسات جائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن بالنسخة السابعة لمهرجان الإبل التي تقام على مضمار ميدان الملك عبدالعزيز بالصياهد.
وجاءت بقية نتائج المراكز في الأشواط على النحو التالي: محمد القحطاني، حمد الكواري، محمد الكتبي، سالم العامري، سعيد المري، مفلح البلوي، محمد المريخي، محمد الدوسري.