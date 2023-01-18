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برعاية تركي الفيصل من ٢٤-٢٦ يناير

المعرض الوظيفي في جامعة الفيصل يستقبل الباحثين عن عمل

2023-01-18 الساعة 2:21
المعرض الوظيفي في جامعة الفيصل يستقبل الباحثين عن عمل
المواطن - فريق التحرير

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برعاية صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية نائب رئيس مجلس الأمناء بجامعة الفيصل، تنظم الجامعة المعرض الوظيفي بنسخته الـ11، خلال الفترة ٢٤-٢٦ يناير الجاري من الثالثة عصرًا حتى الثامنة مساء في بهو الجامعة بالرياض.

عرض خدمات الشركات

ويعد المعرض الوظيفي فرصة للشركات المشاركة لعرض خدماتهم، والتواصل المباشر مع الخريجين، واستلام سيرهم الذاتية، حتى يتم فتح نافذة تواصل مع القطاعين الحكومي والخاص؛ لاستقطاب الكوادر المؤهلة لسوق العمل.

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وأشارت صاحبة السمو الأميرة الجوهرة بنت فيصل بن مساعد آل سعود – مديرة إدارة علاقات الخريجين والتوظيف بجامعة الفيصل- إلى أن استمرارية المعرض الوظيفي ووصوله للنسخة الحادية عشرة يؤكد النجاح الذي حققه في دوراته السابقة، ومن ثم العمل على استمراره وإضافة الجديد له كل عام.

برامج الجامعة

ويتم خلال المعرض التعرف على برامج الدراسات العليا الخاصة بالجامعة في إدارة الأعمال والعلوم الطبية الحيوية وكذلك تخصصات الأشعة والتصوير الطبي وعلوم تكنولوجيا النانو والصحة العامة والهندسة ونظم الإدارة والإرشاد الوراثي إضافة إلى أمراض النطق واللغة.

وسيتم التبرع بريع المعرض الوظيفي لصندوق دعم الطالب بجامعة الفيصل، وذلك حرصًا من إدارة علاقات الخريجين والتوظيف على أهمية خدمة المجتمع وتقديم يد العون للطلاب المتعثرين.

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