المعهد السعودي التقني للتعدين يعلن عن وظائف شاغرة

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أعلن المعهد السعودي التقني للتعدين توفر وظائف لحملة البكالوريوس فأعلى بعرعر، واشترط المعهد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
1- مدرب تعدين:
– درجة البكالوريوس / الماجستير في هندسة التعدين.
2- مدرب ميكانيكا:
– درجة البكالوريوس / الماجستير في هندسة الميكانيكا.
3- مدرب كيمياء:
– درجة البكالوريوس / الماجستير في هندسة الكيمياء.
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس / الماجستير في التخصصات التالية : هندسة الميكانيكا – هندسة التعدين – هندسة الكيمياء.
3- يفضل أن يكون لديه خبرة في مجال التدريب.
4- يفضل اجتياز اختبار ايلتس بدرجة 1 أو أكثر أو درجة 70 في اختبار التوفل.
5- اجتياز المقابلة الشخصية أو أي اختبارات يجريها القسم المختص.
6- اجتياز الفحص الطبي.
– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1444/07/07هـ الموافق 2023/01/29م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/07/11هـ الموافق 2023/02/02م.
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