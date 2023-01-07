المعهد السعودي للإلكترونيات يعلن عن تدريب ينتهي بالتوظيف

أعلن المعهد السعودي للإلكترونيات والأجهزة المنزلية (سيهاي) عن تدريب منتهٍ بالتوظيف لحملة (الثانوية العامة)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

التخصصات المطلوبة:

– الثانوية العامة (علمي).

– دبلوم إنتاج كيميائي.

– دبلوم إنتاج ميكانيكي

– دبلوم مختبرات كيميائية.

– دبلوم قوى كهربائية.

المميزات أثناء التدريب :

1- التسجيل في التأمينات الاجتماعية من بدء التسجيل .

2- مكافاة شهرية لا تقل من (3000) ريال أثناء التدريب.

3- تأمين طبي.

المزايا:

– برنامج تدريبي منتهي بالتوظيف مدعوم من صندوق تنمية الموارد البشرية.

– موقع التدريب في المعهد السعودي للإلكترونيات سيهاي بالدرعية.

– مكافأة أثناء التدريب 3000 ريال.

– تأمين طبي.

– التسجيل في التأمينات الاجتماعية.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا