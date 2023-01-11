المعهد العالي للتقنيات الورقية يفتح باب القبول على برامج الدبلوم

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أعلن المعهد العالي للتقنيات الورقية (HIPIT) عن فتح باب القبول على برامج الدبلوم (التدريب المبتدئ بالتوظيف)، لحملة (الثانوية)، في عدة مسارات وتخصصات للفصل التدريبي القادم (مارس 2023م)، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
– التقديم متاح الآن عبر تعبئة البيانات في نموذج التقديم التالي: (اضغط هنا).