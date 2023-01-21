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تزامنًا مع اليوم الدولي للتعليم

المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي ينظم ندوة المعلم الملهم لرؤية 2030

2023-01-21 الساعة 8:41
المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي ينظم ندوة المعلم الملهم لرؤية 2030
المواطن - فريق التحرير

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يعقد المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، يوم الثلاثاء المقبل، ندوة افتراضية بعنوان “ندوة المعلم المُلهم للرؤية الطموحة 2030.. لنتشارك معًا في بناء وطن نفتخر به”، وذلك تزامنًا مع اليوم الدولي للتعليم.

ويستضيف المعهد خلال الندوة أبرز المتحدثين بخبراتهم التعليمية والمهنية، وهم أ.د. عبدالله بن محمد الفوزان نائب رئيس مجلس الأمناء الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، د. حسن بن محسن خرمي مدير عام التعليم بمنطقة الرياض، أ.د. عبدالله بن محمد آل تميم عميد كلية التربية بجامعة أم القرى، وأ.د. ناصر بن عبدالله الشهراني وكيل كلية التربية للبحث والدراسات العليا بجامعة الملك خالد.

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محاور الندوة

وستناقش جلسات الندوة العديد من المحاور والتي تتمثل في أدوار المعلم تجاه المجتمع المدرسي وأولياء الأمور، دور المعلمين في الاستدامة وتحفيز الطلاب على التنافسية العالمية، خصائص المعلم وممكناته في التغيير الايجابي للتعليم، وبناء الشخصية الوطنية، مساهمة المعلم في تعليم مهارات الحياة والتفكير الابتكاري.

وتهدف المحاور إلى إبراز الأثر التربوي للمعلم الملهم في دعم مستهدفات رؤية 2030 وممكناتها، التأكيد على الأدوار الاجتماعية للمعلم، وتعميق الوعي بأهمية إكساب المهارات المقصودة، أثر المعلم في الاستدامة والمنافسة العالمية، وتوضيح الدور القيادي للمعلم في العملية التعليمية.

نقاط التطوير المهني

وحث المعهد الوطني للتطوير، المعلمين والمعلمات على حضور الندوة، نظرًا لأهميتها في التطوير المهني ودعم مستهدفات الرؤية 2030.

وللحضور يمكن الدخول عن طريق الرابط التالي (هنا)، حيث يحصل كل من يحضر هذه الندوة على شهادة حضور محتسبة في نقاط التطوير المهني التعليمي.

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