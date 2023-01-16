المفتي يدشن برنامج الأمن الفكري بشعار دور الفتوى في أمن المجتمع

دشن سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ بمكتبه بالرئاسة اليوم برنامج التوعية الفكرية لمنسوبي الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء الذي ينطلق تحت شعار ” دور الفتوى في أمن المجتمع” حيث يقام بمختلف مناطق المملكة وبرعاية سماحة المفتي وبإشراف مباشر من نائبه الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد، عبر محاضرات وندوات لقاءات علمية يقدمها نخبة من المختصين ومفوضي الإفتاء بالمناطق.

أهداف البرنامج

ويهدف البرنامج إلى تعزيز الأمن الفكري الشامل من خلال تأهيل منسوبي الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للقيام بواجبهم الشرعي ، والوقاية من الانحرافات الفكرية، وذلك بمعالجة طرفي الانحراف الغلو والتطرف، كما يهدف إلى تحصين منسوبي الرئاسة ضد الأفكار الهدامة التي تؤدي إلى الانحراف الفكري وزعزعة أمن المجتمع وبيان خطر الجماعات المتطرفة التي تتبنى السياسة لتنفيذ مخططاتها الحزبية، إلى جانب دور الفتوى في ضبط الساحة العلمية والدعوية.

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ويناقش البرنامج الموضوعات التالية تعظيم النصوص الشرعية، والموقف من الفتن وخاصة التكفير والاعتصامات والمظاهرات ونماذج من الآثار السلبية الخطيرة المترتبة عليها التي تدمر الفرد والمجتمع، وبناء الوطن والأمة من خلال إثارة الفتن والتشكيك بثوابت الشرع المطهّر، كما ترتكز موضوعاته على أهمية الفتوى في أمن المجتمع فكرياً وحسياً.

تفعيل الشراكات

ومن جانبه ذكر فضيلة الشيخ الدكتور عبدالمجيد بن محمد العساكر المستشار والمشرف على البرنامج ، أن البرنامج سيقام في جميع مناطق المملكة بالتعاون مع أمارات المناطق وفروع الشؤون الإسلامية وإدارات التعليم، كما تقوم إدارة الإعلام بتغطيتها إعلامياً بالتنسيق مع القنوات الرسمية.

ويشارك في تنفيذ البرنامج مجموعة من أصحاب الفضيلة العلماء من مفوضي الإفتاء والمستشارين المتخصصين في موضوعات الأمن الفكري مع مشاركة الجهات الحكومية الأخرى التي تعنى بهذا الجانب من خلال تفعيل الشراكات مع الجامعات والجهات ذات العلاقة.