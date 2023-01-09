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الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس السنغال في ضحايا تصادم حافلتين

2023-01-09 الساعة 11:26
الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس السنغال في ضحايا تصادم حافلتين
المواطن - واس

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال، إثر نبأ حادث تصادم حافلتين في بلدة كافرين وسط جمهورية السنغال، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال الملك سلمان ” علمنا بنبأ حادث تصادم حافلتين في بلدة كافرين وسط جمهورية السنغال، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية السنغال الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب جمهورية السنغال من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب ” .

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كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال، إثر نبأ حادث تصادم حافلتين في بلدة كافرين وسط جمهورية السنغال، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال سمو ولي العهد: ” تلقيت نبأ حادث تصادم حافلتين في بلدة كافرين وسط جمهورية السنغال، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب ” .

 

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