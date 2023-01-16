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في وفاة الشيخ فواز دعيج الصباح

الملك سلمان وولي العهد يعزيان قادة الكويت

2023-01-16 الساعة 6:53
الملك سلمان وولي العهد يعزيان قادة الكويت
المواطن - واس

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخ فواز دعيج السلمان الحمود الصباح ـ رحمه الله ـ .

وقال الملك سلمان “علمنا بنبأ وفاة الشيخ فواز دعيج السلمان الحمود الصباح ـ رحمه الله ـ ، وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون “.

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تعزية ولي العهد

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخ فواز دعيج السلمان الحمود الصباح ـ رحمه الله ـ .
وقال سمو ولي العهد ” تلقيت نبأ وفاة الشيخ فواز دعيج السلمان الحمود الصباح ـ رحمه الله ـ ، وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب”.

أيضًا بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد في دولة الكويت، في وفاة الشيخ فواز دعيج السلمان الحمود الصباح ـ رحمه الله ـ .
وقال سمو ولي العهد ” تلقينا نبأ وفاة الشيخ فواز دعيج السلمان الحمود الصباح ـ رحمه الله ـ ، ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب”.

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