الملك سلمان وولي العهد يهنئان آلان بيرسيه

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأحد، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس آلان بيرسيه، بمناسبة انتخابه رئيساً للاتحاد السويسري.
وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب الاتحاد السويسري الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس آلان بيرسيه، بمناسبة انتخابه رئيساً للاتحاد السويسري.
وعبر سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب الاتحاد السويسري الصديق المزيد من التقدم والرقي.