الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس وزراء نيوزيلندا لأدائه اليمين الدستورية

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لدولة السيد كريس هيبكنز رئيس الوزراء في نيوزيلندا، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية.
وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب نيوزيلندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لدولة السيد كريس هيبكنز رئيس الوزراء في نيوزيلندا، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية.
وعبر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب نيوزيلندا الصديق المزيد من التقدم والرقي.