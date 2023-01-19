الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من رئيس جامبيا تتعلق بالعلاقات الثنائية

انتشار الإبل في مواقع ظهور الربيع نوع من الرعي الجائر وظائف شاغرة لدى قطار سار محمد أبو تريكة: إقامة مباراة كأس موسم الرياض ضد سان جيرمان فكرة عبقرية اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الجديد تسترشد بأحكام من الدول الرائدة ضبط 1969 مركبة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة حضور جماهيري يزين مدرجات ملعب الملك فهد لحظة سجود ماجد المهندس فور وصوله مطار البصرة ترقية سعد بن محمد المطرود للمرتبة الرابعة عشرة توضيح من التأمينات الاجتماعية بشأن عمل المشترك لدى أكثر من وظيفة اللحوم المزيفة حيلة فشلت في إنقاذ العالم
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، رسالة خطية، من فخامة الرئيس آداما بارو رئيس جمهورية جامبيا، تتعلق بالعلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة.
تسلم الرسالة معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله بمقر الوزارة، اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية جامبيا الدكتور مامادوا تانجارا.
وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال، الرئيس التنفيذي لأمانة منظمة التعاون الإسلامي في جمهورية جامبيا يانكوبا ديبا، وسفير جمهورية جامبيا لدى المملكة عمر جبريل سالا.