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تسلم الرسالة المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي

الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من رئيس جامبيا تتعلق بالعلاقات الثنائية

2023-01-19 الساعة 10:50
الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من رئيس جامبيا تتعلق بالعلاقات الثنائية
المواطن - واس

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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، رسالة خطية، من فخامة الرئيس آداما بارو رئيس جمهورية جامبيا، تتعلق بالعلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة.

تسلم الرسالة معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله بمقر الوزارة، اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية جامبيا الدكتور مامادوا تانجارا.

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وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، الرئيس التنفيذي لأمانة منظمة التعاون الإسلامي في جمهورية جامبيا يانكوبا ديبا، وسفير جمهورية جامبيا لدى المملكة عمر جبريل سالا.

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