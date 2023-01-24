التأمينات: شرط مهم للتقاعد قبل سن الـ 60 الملك سلمان يصدر أمرًا بترقية وتعيين 51 قاضيًا بديوان المظالم الأهلي ينتزع صدارة دوري يلو بثلاثية في الجبلين منفذو جرائم تحرش وسرقة ومخدرات في قبضة الأمن بريطاني يخلع أسنانه بكماشة بنفسه بسبب الغلاء تطوير الإدارة اللوجستية أبرز توصيات الملتقى العلمي الـ 22 لأبحاث الحج طاهٍ غاضب يطلق 20 صرصورًا في مطبخ مطعم الرياض تستضيف لجنة التراث العالمي لأول مرة جماهير الزمالك تُهاجم فيريرا واللاعبين أغرب عملية سرقة في 2023
أصدرَ خادمُ الحرمينِ الشريفين الملكُ سلمانُ بنُ عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمراً ملكياً بتعيين وترقية 51 قاضياً بديوان المظالم على مختلف الدرجات القضائية.
وأوضح معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، أن الأمر الملكي الكريم تضمَّن ترقية قاضيين من درجة (قاضي استئناف) إلى درجة (رئيس محكمة استئناف)، وترقية 7 قضاة من درجة (رئيس محكمة/أ) إلى درجة (قاضي استئناف)، وترقية 10 قضاة من درجة (رئيس محكمة/ب) إلى درجة (رئيس محكمة/أ)، وترقية 3 قضاة من درجة (وكيل محكمة/ب) إلى درجة (وكيل محكمة/أ). إضافة إلى ترقية 17 قاضياً من درجة (قاضي/أ) إلى درجة (وكيل محكمة/ب)، وترقية 4 قضاة من درجة (قاضي/ب) إلى درجة (قاضي/أ)، وترقية قاضيين من درجة (قاضي/ج) إلى درجة (قاضي/ب) كما تضمَّن الأمر الملكي الكريم تعيين (5) قضاة على درجة (قاضي/ب)، وتعيين قاضٍ على درجة (ملازم قضائي).
وأكد معاليه أن هذا الأمر الملكي الكريم يأتي تأكيدًا لحرص القيادة الرشيدة -أيّدها الله- على كل ما من شأنه دعم مرفق القضاء الإداري وتطوير أدائه بالكفاءات القضائية المميزة، في سبيل الوصول لقضاءٍ إداري رصينٍ بأحكامه التي تُحفظ بها الحقوق وتُرد المظالم، وهو ما تحقق لديوان المظالم بتوفيق من الله -عز وجل- أولاً، ثم بدعم وتوجيه من لدن خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود، وسموِّ وليِّ عهده الأمين -حفظهما الله- وما يوليانه من كبير عناية بمرفق قضاء ديوان المظالم.