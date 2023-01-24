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لدعم مرفق القضاء الإداري

الملك سلمان يصدر أمرًا بترقية وتعيين 51 قاضيًا بديوان المظالم

2023-01-24 الساعة 10:17
الملك سلمان يصدر أمرًا بترقية وتعيين 51 قاضيًا بديوان المظالم
المواطن - واس

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أصدرَ خادمُ الحرمينِ الشريفين الملكُ سلمانُ بنُ عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمراً ملكياً بتعيين وترقية 51 قاضياً بديوان المظالم على مختلف الدرجات القضائية.

وأوضح معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، أن الأمر الملكي الكريم تضمَّن ترقية قاضيين من درجة (قاضي استئناف) إلى درجة (رئيس محكمة استئناف)، وترقية 7 قضاة من درجة (رئيس محكمة/أ) إلى درجة (قاضي استئناف)، وترقية 10 قضاة من درجة (رئيس محكمة/ب) إلى درجة (رئيس محكمة/أ)، وترقية 3 قضاة من درجة (وكيل محكمة/ب) إلى درجة (وكيل محكمة/أ). إضافة إلى ترقية 17 قاضياً من درجة (قاضي/أ) إلى درجة (وكيل محكمة/ب)، وترقية 4 قضاة من درجة (قاضي/ب) إلى درجة (قاضي/أ)، وترقية قاضيين من درجة (قاضي/ج) إلى درجة (قاضي/ب) كما تضمَّن الأمر الملكي الكريم تعيين (5) قضاة على درجة (قاضي/ب)، وتعيين قاضٍ على درجة (ملازم قضائي).

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لدعم مرفق القضاء الإداري وتطوير أدائه

وأكد معاليه أن هذا الأمر الملكي الكريم يأتي تأكيدًا لحرص القيادة الرشيدة -أيّدها الله- على كل ما من شأنه دعم مرفق القضاء الإداري وتطوير أدائه بالكفاءات القضائية المميزة، في سبيل الوصول لقضاءٍ إداري رصينٍ بأحكامه التي تُحفظ بها الحقوق وتُرد المظالم، وهو ما تحقق لديوان المظالم بتوفيق من الله -عز وجل- أولاً، ثم بدعم وتوجيه من لدن خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود، وسموِّ وليِّ عهده الأمين -حفظهما الله- وما يوليانه من كبير عناية بمرفق قضاء ديوان المظالم.

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