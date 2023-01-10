الملك سلمان يوجه باستمرار الدعم الإضافي لمستفيدي حساب المواطن 3 أشهر إقالة مدير مكتب رئيس بولندا بعد تمريره مكالمة صانعي المقالب الروسيين وظائف شاغرة في فروع BAE SYSTEMS وظائف شاغرة لدى أرامكو روان للحفر استخدام التحديث الجديد من واتساب الخاص متاح أمير الحدود الشمالية يوجه بتشغيل مستشفى الولادة برفحاء خلال 100 يوم منتخب الكويت يُنعش حظوظه بفوز صعب ضد الإمارات مجلس الوزراء يوافق على السياسة الوطنية للمساواة بالمعاملة في الاستخدام والمهنة توقعات بهطول أمطار رعدية على معظم المناطق بدءًا من الخميس مدارس الحدود الشمالية تستأنف الدراسة الحضورية غدًا
وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ـ حفظهما الله ـ، باستمرار الدعم الإضافي المقدم لمستفيدي برنامج حساب المواطن لمدة ثلاثة أشهر إضافية وحتى دفعة شهر مارس 2023م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.
ويأتي ذلك استمراراً للتوجيه الملكي الصادر في شهر يوليو من عام 2022م، والذي تضمن تخصيص مبلغ ( 20 ) مليار ريال منها ( ثمانية مليارات ) ريال كدعم مالي إضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لنهاية العام المالي 2022م وفق الضوابط المعلنة مسبقاً إلى جانب إعادة فتح التسجيل ببرنامج حساب المواطن وفق الضوابط المعلنة مسبقاً.