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الملك سلمان يوجه باستمرار الدعم الإضافي لمستفيدي حساب المواطن 3 أشهر
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بناءً على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان

الملك سلمان يوجه باستمرار الدعم الإضافي لمستفيدي حساب المواطن 3 أشهر

2023-01-10 الساعة 7:31
الملك سلمان يوجه باستمرار الدعم الإضافي لمستفيدي حساب المواطن 3 أشهر
المواطن - واس

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وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ـ حفظهما الله ـ، باستمرار الدعم الإضافي المقدم لمستفيدي برنامج حساب المواطن لمدة ثلاثة أشهر إضافية وحتى دفعة شهر مارس 2023م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.
ويأتي ذلك استمراراً للتوجيه الملكي الصادر في شهر يوليو من عام 2022م، والذي تضمن تخصيص مبلغ ( 20 ) مليار ريال منها ( ثمانية مليارات ) ريال كدعم مالي إضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لنهاية العام المالي 2022م وفق الضوابط المعلنة مسبقاً إلى جانب إعادة فتح التسجيل ببرنامج حساب المواطن وفق الضوابط المعلنة مسبقاً.

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