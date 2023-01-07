المملكة تتفوق على أكثر الاقتصاديات نموًا بالعالم

يتسارع الاقتصاد السعودي نحو تحقيق الريادة في عام 2023، وسط توقعات متفائلة بشأن مؤشر النمو الاقتصادي بالمملكة، وفقًا لتقارير الاقتصاد العالمي.

الأكثر نموًا

أفادت مجلة آربيان بيزنس الاقتصادية، في تقريرها اليوم السبت، بأن الاقتصاد السعودي يتفوق على الهند التي جاءت بالمرتبة الثانية بعد المملكة، حيث من المتوقع أن يصل نسبة النمو السعودي إلى 7.6٪ بعام 2023، وذلك بفضل المكاسب الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة.

وفي المقابل سيصل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الهند إلى 7٪ في السنة المالية 2023 حسب تقديرات الحكومة الهندية.

المرتبة الثانية

ومن المقرر أن تفقد الهند لقب الاقتصاد الرئيسي الأسرع نموًا هذا العام لصالح المملكة، بينما تعاني الهند من ضعف الطلب في الداخل والخارج.

وسينمو الناتج المحلي الإجمالي بالهند بنسبة 7 ٪ في السنة المالية المنتهية في مارس 2023، وفقًا للتقدير الرسمي الأول الصادر عن وزارة الإحصاء أمس الجمعة، ويأتي هذا الأداء بعد معدل نمو بلغ 8.7٪ في العام السابق.

الناتج المحلي السعودي

وفي المقابل، توسع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 8.8٪ في الربع الثالث من عام 2022 ، مما يبقي المملكة الغنية بالنفط على المسار الصحيح لتكون الأسرع نمواً بين مجموعة العشرين.

كانت المملكة قد قالت سابقًا إنها تتوقع نموًا اقتصاديًا للعام بأكمله بنسبة 8.5٪ ، بالإضافة إلى أول فائض في الميزانية منذ ما يقرب من عقد من الزمان، وفقًا لياهو فايننس.

خطة طموحة

وتشير الأرقام إلى مقياس للنجاح في خطة ولي العهد ورئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان لتنويع اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم، وهي طموحات تعتمد على قدرة المملكة على تأمين المزيد من رأس المال عبر مصادر دخل أخرى كالسياحة.

ومن جهته، أكد وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان “أثر تمكين الاستثمار في النمو الاقتصادي”، ضمن جلسات ملتقى الميزانية 2023، أن الاقتصاد السعودي، رغم ما يمر به العالم من تحديات متنوعة هو الأعلى على الصعيد العالمي ومستوى مجموعة العشرين حيث وصل إلى 10.3% في الثلاثة الأرباع الأولى من هذا العام كما نما الاقتصاد غير النفطي خلال الفترة الماضية بمعدل 6%.

ميزانية 2023

وبين أن القيادة الرشيدة عملت بحكمة على الاستقرار في السياسة النقدية، رغم تقلب العملات حول العالم، الأمر الذي جعل الدولار مستقرًا ما حفز المستثمرين من داخل المملكة وخارجها للاستثمار في القطاع الخاص، مبينًا أن معدل الدَيْن الإجمالي الاقتصادي في العالم يتزايد ويتعدى 100% في كثير من الاقتصادات الرائدة، في حين ينخفض معدل الدين في المملكة بنسبة 25%، وهو الرقم المثالي والممكن لسياسات طويلة الأجل، مع الاستقرار في التشريعات والسياسات وتمكين الوزارات والجهات الحكومية للقطاع الخاص في المملكة.

وأشار وزير الاستثمار السعودي إلى نمو في الإنفاق في الميزانية بنسبة 9%، ووجود فائض، رغم جائحة كورونا وما صاحبها من تحديات والتعافي واضطرار كثير من الدول للاقتراض الشديد للتعامل مع الهزات الاقتصادية، العوامل هذه وغيرها كثير وأهمها الاستقرار السياسي ووضوح الرؤية على المدى المتوسط والبعيد هو ما ينشده المستثمر والقطاع الخاص في العالم كله.