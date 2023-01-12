المملكة تدين الهجوم الإرهابي بالقرب من وزارة الخارجية الأفغانية

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أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية للهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من وزارة الخارجية الأفغانية، مما تسبب في وفاة وإصابة عددٍ من الأبرياء.
وعبّرت الوزارة عن رفض المملكة التام لكل أشكال العنف والإرهاب والتطرف، مؤكدةً على وقوف المملكة وتضامنها مع الشعب الأفغاني في هذا المصاب، كما تتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسر المتوفين، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.