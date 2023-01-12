Icon

هيئة السوق المالية تعلن عن وظائف بعدة تخصصات Icon الإحصاء: ارتفاع استهلاك الكهرباء وانخفاض كثافة الطاقة 2.74% في 2021 Icon نفط أرامكو الأفضل مكانة والأكثر استدامة بالأسواق العالمية Icon ابنة الشاعر مساعد الرشيدي في ذكرى وفاته: وجع ينتشر داخل أعماقي Icon والدا التوأم السيامي العراقي عمر وعلي يحضنان ابنيهما قبل بدء العلمية Icon 5 عوامل تسبب حصوات المرارة Icon شروط التسجيل في حساب المواطن للأرامل Icon وظائف بمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية Icon لقطات من بدء عملية فصل التوأم السيامي العراقي على وعمر Icon بدء عملية فصل التوأم السيامي العراقي عمر وعلي  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

المملكة تدين الهجوم الإرهابي بالقرب من وزارة الخارجية الأفغانية

2023-01-12 الساعة 1:17
المملكة تدين الهجوم الإرهابي بالقرب من وزارة الخارجية الأفغانية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية للهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من وزارة الخارجية الأفغانية، مما تسبب في وفاة وإصابة عددٍ من الأبرياء.

وعبّرت الوزارة عن رفض المملكة التام لكل أشكال العنف والإرهاب والتطرف، مؤكدةً على وقوف المملكة وتضامنها مع الشعب الأفغاني في هذا المصاب، كما تتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسر المتوفين، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

قد يهمّك أيضاً
Img

التمثيل العالمي بمؤتمر التعدين يعكس جودة الموضوعات المطروحة

Img

قائد القوات الخاصة للأمن البيئي يتفقَّد المراكز الميدانية في محمية شرعان

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مدينة الملك سلمان للطاقة توفر 17 وظيفة...
حصاد اليوم

مدينة الملك سلمان للطاقة توفر 17 وظيفة...

حصاد اليوم
تسجيل 24 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 29
السعودية اليوم

تسجيل 24 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 29

السعودية اليوم
دهس شخصين في منطقة رملية بالقنفذة والشرطة...
أخبار أمنية

دهس شخصين في منطقة رملية بالقنفذة والشرطة...

أخبار أمنية
حقيبة تثير ذعرًا بالبرازيل قبيل تنصيب الرئيس
العالم

حقيبة تثير ذعرًا بالبرازيل قبيل تنصيب الرئيس

العالم
أحمد حجازي باقٍ في الاتحاد حتى 2026
الرياضة

أحمد حجازي باقٍ في الاتحاد حتى 2026

الرياضة
خمسة مطابخ عربية بين الأفضل في العالم
حصاد اليوم

خمسة مطابخ عربية بين الأفضل في العالم

حصاد اليوم
استقرار أسعار النفط في بداية التعاملات
السوق

استقرار أسعار النفط في بداية التعاملات

السوق
محكمة تركية تقضي بسجن رئيس بلدية إسطنبول...
العالم

محكمة تركية تقضي بسجن رئيس بلدية إسطنبول...

العالم