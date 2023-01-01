المملكة تدين وتستنكر الهجوم الذي استهدف حاجزاً أمنياً في مدينة الإسماعيلية

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية للهجوم الذي استهدف حاجزاً أمنياً في مدينة الإسماعيلية بجمهورية مصر العربيّة، والذي تسبب في وفاة وجرح عددٍ من العناصر الأمنية.

وعبّرت الوزارة عن وقوف المملكة وتضامنها مع الشقيقة مصر قيادةً وحكومة وشعباً في هذا المصاب، مقدمةً خالص تعازيها ومواساتها لذوي الضحايا، مع تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، ولمصر وشعبها الشقيق دوام الأمن والاستقرار.